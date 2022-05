Mariage royal : Photos de l'union entre la princesse Amelie de Lowenstein et Benedikt Schmid von Schmidsfelden

Samedi 28 mai, la princesse Amelie de Lowenstein-Wertheim-Freudenberg - de la noblesse allemande, fille cadette du prince Ludwig et de la comtesse Elisabeth de Waldburg-Wolfsegg - a épousé religieusement son mari Benedikt Schmid von Schmidsfelden. La cérémonie s'est tenue en l'église Stiftskirche de Wertheim (dans le Bade-Wurtemberg), en Allemagne. La mariée était très chic avec sa longue traîne.

En juin 2020, Amelie de Lowenstein-Wertheim-Freudenberg (31 ans) avait annoncé ses fiançailles avec son compagnon et, rapidement, les préparatifs s'étaient enclenchés. Ainsi, en juin 2021, le couple a pu se marier civilement à l'hôtel de ville de Wertheim mais avait été contraint de renoncer au mariage religieux et la réception qui devaient avoir lieu dans la foulée en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus. C'est donc ce 28 mai 2022 qu'a finalement eu lieu la cérémonie à l'église. Et, pour l'occasion, toute la ville était à la fête ! On a pu voir la mariée faire son apparition à bord d'une voiture Packard Clipper conduite par son père. Devant l'église, les badauds étaient nombreux pour assister à la cérémonie digne d'un mariage royal des plus grandes cours européennes.

Pour cette union religieuse, Amelie de Lowenstein-Wertheim-Freudenberg avait opté pour une élégante robe blanche et une traîne longue d'une mètre rapporte Bunte. Une tenue complétée par un très chic diadème serti d'émeraudes. Bouquet en mains, pivoines roses et roses blanches, la mariée et son époux Benedikt Schmid von Schmidsfelden ont alors arpenté les rues de la ville en compagnie de nombreux habitants, d'une fanfare et de sympathisants vêtus de costumes traditionnels. Ils ont ensuite embarqué sur un bateau afin de remonter le Main pour se rendre au château de Kreuzwertheim "où s'est déroulée la réception et la suite des festivités", précise Histoires Royales.

Parmi les invités repérés, il fallait notamment compter sur la duchesse Marie de Wurtemberg, le prince Paul Esterhazy, le prince héréditaire de Leiningen, le duc Christian d'Oldenbourg, le prince et la princesse de Reuß ou encore le Michael et la princesse Dagmar de Saxe-Weimar...