Marianne James en couple ? "Je ne suis pas forcément un coeur à prendre"

Dans une interview à Closer parue le vendredi 15 octobre 2021, Marianne James s'est épanchée au sujet de sa vie privée. Questionnée sur la présence d'une personne chère à son coeur, la musicienne et chanteuse a expliqué pourquoi elle était toujours célibataire. Ah moins que ?

"Je ne suis pas forcément un coeur à prendre. Ce n'est pas une des choses que j'ai le mieux réussie, ça... mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas eu d'enfants, je ne vis pas avec un homme, mais j'aime ma vie comme elle est. Je ne la changerais pour rien au monde", a défendu Marianne James, célibataire heureuse et affirmée, dans les colonnes de nos confrères.

Par le passé, Marianne James s'était déjà montrée au bras d'un homme. Elle avait d'ailleurs officialisé sa relation avec Bertrand Edl, conseiller en stratégie marketing, en se rendant à deux à Roland-Garros en juin 2017. Désormais séparée de cet homme, Marianne James ne chercherait plus un homme à tout prix. "Tout ce que j'avais à vivre avec eux, les aspects absolus, l'extase totale de l'amour, je les ai vécus. J'ai été aimée, totalement. Mon dernier amoureux, dont j'étais folle, m'a dit une chose très très belle : 'Je ne peux vivre dans l'ombre de ta lumière.' Être grande, être riche, être connue, c'est beaucoup pour un homme", développait-elle auprès de Télé Poche.

Pourtant, à l'aube de ses 60 ans, Marianne James semble plus épanouie que jamais : "J'ai toujours autant envie d'être sexy, d'avoir du verbe, de plaire encore... et de me dire que tout est possible". Une belle doctrine.

Retrouvez l'interview de Marianne James en intégralité dans le dernier numéro de Closer.