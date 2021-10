"Je les ai envoyés chier" : Marianne James admet de la tension avec les juges d'Incroyable Talent

Membre du célèbre jury de La France a un incroyable talent sur M6, Marianne James est une figure emblématique de la télévision française. Car lorsqu'elle a quelque chose à dire, cette dernière ne se prive pas. Auprès de nos confrères de Télé-Star, disponible en kiosques depuis le 9 octobre 2021, la chanteuse de 59 ans s'est exprimée sur sa relation avec le reste des jurés du programme. Des rapports parfois tendus sur lesquels la compagne de Bertrand Edl s'est livrée à coeur ouvert.

Concernant ses compères, à savoir Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy, Marianne James reste toujours aussi bienveillante. Pourtant, lorsqu'elle est questionnée sur les tensions avec ces derniers, l'ancienne juré de la Nouvelle Star ne cache rien à son public. "Là où c'est délicieux, c'est qu'on peut aller très loin, parce que personne ne le prendra personnellement", a-t-elle d'abord révélé. Et de poursuivre : "Je me souviens la première année, j'avais été la première à buzzer et à dire avec beaucoup de ferveur ce que j'en pensais, alors que les copains disaient 'On est pas du tout d'accord avec Marianne, qui, à mon avis, a mal dormi.'" Des remarques blessantes qui l'avaient beaucoup affectée à l'époque : "Ça m'avait piquée et je les avais envoyés chier."

Désormais, Marianne James n'en a que faire des remarques de ses acolytes. Plus à l'aise dans son rôle de juré, elle ne se laisse pas abattre par de quelconques critiques : "Alors que maintenant, ils peuvent y aller. Quand on se connaît, qu'on est une vraie équipe, on peut se bagarrer sans se vexer, sans douleur."

Bientôt de retour sur nos écrans, le 20 octobre prochain pour la seizième saison de l'émission, Marianne James a ensuite partagé son envie d'avoir sa propre émission. "J'en ai toujours eu envie. Ils ont toujours dit non. Que cela soit sur France 2, TF1 ou M6, ils n'en veulent pas", a-t-elle confié. Et d'ajouter : "Mon agent m'a dit qu'ils avaient peur."