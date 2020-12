Marianne James en couple : Qui est son discret compagnon Bertrand Edl ?

Marianne James ne cache rien de ses projets professionnels à ses fans. Sur les réseaux sociaux, elle se plaît à les partager. En revanche, elle est beaucoup plus discrète concernant sa vie amoureuse. Pourtant, la membre du jury de La France a un incroyable talent n'est pas un coeur à prendre.

Depuis 2016, Marianne James est en effet en couple avec un homme inconnu du grand public et prénommé Bertrand Edl. Comme on peut le découvrir sur son profil LinkedIn, c'est un ancien manager dans la distribution qui s'est spécialisé par la suite dans le conseil en stratégie marketing. "J'aime autant développer une vision et fédérer les équipes autour d'un projet, que construire une offre et conduire des équipes dans la négociation. A l'aise dans les milieux créatifs, j'ai récemment complété mon parcours par le Global Fashion Management executive MBA de l'Institut Français de la mode ainsi que par une formation de consulting e-commerce et marketing digital", peut-on notamment lire. Une vie bien loin des feux des projecteurs contrairement à sa compagne donc.

S'ils sont ensemble depuis 2016, ce n'est que l'année suivante (en juin 2017) que Marianne James a officialisé leur relation lors de leur venue à Roland-Garros. Bertrand Edl et elle se regardaient amoureusement ou s'embrassaient devant les flashs des photographes. Et en septembre 2018, la chanteuse de 58 ans - qui a connu l'anorexie - s'épanchait sur leur relation auprès de nos confrères de Gala. L'occasion d'apprendre que le couple ne vit pas ensemble. "Bertrand Edl m'a comprise. On vit chacun chez soi, on ne partage que le mieux. Il m'arrive de ne plus y croire, d'être un peu désespérée, cela ne dure pas longtemps. Mon côté solaire a son versant lunaire ça va avec", avait-elle reconnu. Et d'ajouter qu'en cas de doutes, il était à ses côtés pour l'aiguiller : "Il me dit sans cesse : 'Ne va pas chercher d'aide à l'extérieur, les ressources pour te guérir se trouvent en toi.' Et il a raison. Les chanteuses ont les poumons remplis d'air, elles remontent à la surface."

Pas de mariage pour Marianne James

Bien qu'elle ne se confie que très rarement sur leur idylle, on sait que les tourtereaux ne seront jamais parents. Marianne James n'a en effet jamais caché qu'elle ne souhaitait pas d'enfant. Pas plus que se marier. "Je suis allée à une vingtaine de mariages dans ma vie. Je pense qu'ils ont tous divorcé. Et s'il y a besoin de tout ça, des grandes orgues, des prêtres et des évêques pour consacrer l'amour et de 200 convives, les deux familles qui perdent du fric... Tu portes le blanc parce que tu es pure... c'est ton troisième mari. Des galipettes, tu en fais quatre fois par nuit depuis plus de vingt ans, tu as ton troisième tatouage qui ressort de là, alors que tu veux faire princesse. Tu la vois, là, l'idée du mariage...", expliquait-elle en 2019 à Purepeople.

Marianne James a eu quatre hommes dans sa vie avant de rencontrer Bertrand. En 2016, elle confiait à Télé Poche : "Tout ce que j'avais à vivre avec eux, les aspects absolus, l'extase totale de l'amour, je les ai vécus. J'ai été aimée, totalement. Mon dernier amoureux, dont j'étais folle, m'a dit une chose très très belle : 'Je ne peux vivre dans l'ombre de ta lumière.' Être grande, être riche, être connue, c'est beaucoup pour un homme." Pourtant, son actuel compagnon est toujours à ses côtés et pour encore, on l'espère, de nombreuses années.