Marianne James : "C'est compliqué d'être obèse", témoignage d'une ancienne anorexique

Marianne James est une personnalité très appréciée du public. Sa joie et son franc-parler ont séduit. Si ses fans l'ont toujours connue avec des formes, la membre du jury d'Incroyable talent 2020 n'a pas toujours eu cette silhouette.

En 2009, la femme de 58 ans a livré un témoignage bouleversant dans les pages de Paris Match. Elle y racontait qu'à son plus jeune âge, elle avait un rapport très compliqué avec la nourriture qu'elle associait au mot "calvaire". Alors qu'elle n'avait que un an, elle a été hospitalisée car elle refusait de s'alimenter normalement et perdait beaucoup de poids. "Je pleure à chaque repas. L'infirmière, elle, ne se décourage pas et me force à mâcher des morceaux de viande qui me révulsent. Il arrive souvent que la fin du déjeuner corresponde au début du goûter, tellement ces moments douloureux s'éternisent", a-t-elle raconté. Mais à la suite d'une opération des amygdales quand elle avait 5 ans, la tendance s'est inversée. La nourriture qu'elle craignait tant est devenue une source de plaisir. Elle a ainsi pris plusieurs kilos et est devenue "ronde".

"Trop. Aux yeux des autres, je suis enveloppée. (...) Ma mère n'est pas tendre avec mes kilos. Mais la musique qui s'érige vite en passion est en harmonie avec mon corps qui s'arrondit. Ma voix prend d'autant plus de puissance et de coffre que mon tour de taille s'épaissit", s'est souvenue Marianne James. Mais quand elle quitte l'univers de l'opéra à l'âge de 30 ans, c'est la douche froide pour la compagne de Bertrand Edl. "Je prends conscience de ma différence avec violence. Pour rentrer dans les normes, je maigris. Je pèse 70 kilos pour 1,80 mètre. Je me trouve grosse et je me laisse rattraper par l'image que me renvoient les autres. En 1981, j'en perds 10 de plus. Pendant deux ans, j'affiche une taille 36, mais je fais profil bas car cela ne me rend pas heureuse. Mais je ressemble aux autres filles. Et, hasard ou pas, les hommes, eux, se détournent de moi. En perdant du poids, j'ai l'impression de perdre ma substance et le vide sentimental s'installe pour la première fois. Moins appétissante, je ne provoque plus de désir. Alors, je regrossis lentement", a-t-elle poursuivi auprès de Paris Match. C'est ainsi que le bonheur est revenu et qu'elle a fait de ses rondeurs une force.

Photo de Marianne James plus mince

Interrogée sur son poids en 2018 à l'occasion d'une interview accordée à Purepeople, Marianne James a expliqué que si ses rondeurs déplaisaient probablement à certains, elles plaisaient aussi énormément. "Ma santé est particulièrement bonne. Si j'avais le choix, je préférerais avoir 50 kilos de moins. La vie serait plus douce, serait plus simple. C'est compliqué d'être gros, d'être obèse, mais je n'ai plus le choix. Je n'arrive plus à les perdre et je refuse les opérations et toutes ces bêtises. (...) Je fais avec'", déclarait la grande amie d'Hélène Ségara.

Quel que soit son tour de taille, la jurée de La France a un incroyable talent a toujours assumé sa silhouette sur les réseaux sociaux. En 2018, elle a notamment dévoilé une photo sur laquelle elle apparaissait beaucoup plus amincie. Ce qui a, sans surprise, beaucoup fait réagir ses abonnés.