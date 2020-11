Sugar Sammy (Incroyable talent) en couple avec une bombe : photos du beau mannequin

Depuis cinq ans, Sugar Sammy est un homme amoureux. Le juré de La France a un incroyable talent et humoriste canadien de 44 ans partage la vie d'une certaine Nastassia Markiewicz. À 33 ans, la jolie blonde d'origine polonaise et née au Canada évolue en tant que mannequin. Elle a également joué dans quelques séries et films (Blue Montain State, Cyberbully, Frewind ou encore Gerontophilia). Un attrait pour la comédie qui lui vient certainement de son père, Andrzej Markiewicz, un célèbre réalisateur polonais.

Sugar Sammy et Nastassia Markiewicz postent régulièrement des photos d'eux sur les réseaux sociaux. La jeune femme n'a d'ailleurs pas hésité à le suivre à Paris le temps du tournage de l'émission de M6 et de ses autres projets professionnels. Une belle preuve d'amour qui ne fait que consolider leur relation. Il ne leur reste plus qu'à agrandir leur petite famille et, d'après les dires de l'humoriste pour Télé-Loisirs en 2019, ça ne saurait tarder. "On pratique beaucoup en ce moment. C'est dans les plans, je ne peux pas avoir une femme comme ça et ne pas me reproduire", déclarait-il. Sugar Sammy n'a d'ailleurs jamais caché son envie de devenir père. Lors d'une interview accordée à la presse Québecoise, il confiait : "Mon frère a eu un fils récemment et, lorsque je vois la relation qu'il a avec lui, je me dis que c'est exactement ce que je veux vivre, moi aussi. Ça me donne encore plus envie d'avoir un enfant ! Ça arrivera un jour, et j'espère qu'il naîtra au Québec. Mes parents ont hâte eux aussi, ils n'arrêtent pas de nous demander quand on aura un enfant !"

Le complice d'Eric Antoine, Hélène Ségara et Marianne James est en revanche beaucoup moins enclin à s'unir à sa belle. "On s'aime tous les jours, on n'a pas besoin d'une cérémonie ni d'une bague pour le prouver".