Marie-Anne Chazel : Sortie au théâtre avec Ariane Massenet

C'est au théâtre des Béliers, à Paris, que la remise du prix de la Fondation Barrière a eu lieu le 4 février 2002. Cette année, c'est la pièce La Journée de la jupe qui a reçu les honneurs et une récompense s'élevant à 31 000 euros.

Dix ans après la réalisation de son film (avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre), Jean-Paul Lilienfeld en écrit la version théâtrale. Dans ce huis clos étouffant, une prof de français qui prend en otage ses élèves. Jean-Paul Lilienfeld s'illustre volontiers en traitant des sujets dits "de société", dans lesquels la condition féminine est souvent interrogée.

Pour l'occasion c'est évidemment tout le casting de la pièce qui était présent à cette soirée : Gaëlle Billaut-Danno, Julien Jacob, Hugo Benhamou-Pépin, Lancelot Cherer, Amélia Ewu. Mais aussi Valérie Kaprisky, Bruno Gaccio, Ariane Massenet, Marie-Anne Chazel ou l'acteur Lionel Abelanski.

Barrière est étroitement associé au monde des arts et de la culture. La Fondation Barrière, soutien à la création et la diffusion artistique contemporaine, illustre cet engagement culturel depuis plus de quinze ans. En 1999, Dominique Desseigne et Diane Barrière Desseigne créent la Fondation Barrière. Consacrée au mécénat culturel, elle a pour vocation de promouvoir la qualité de l'écriture dans le domaine du cinéma et du théâtre.

La Journée de la jupe est au théâtre des Béliers parisiens du 5 février au 31 mars. En décembre 2019, Isabelle Adjani avait accepté d'évoquer les abus présents dans le monde du cinéma, dans les colonnes du journal Le Monde.