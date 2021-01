Marie Myriam, la mort tragique de son mari : "Il s'est effondré"

Le 20 décembre 2013, la vie de Marie Myriam bascule dans l'horreur. En couple depuis 34 ans avec Michel Elmosnino - avec lequel elle a eu deux enfants (Laureen, née en 1982 et Richard, né en 1990) - la chanteuse franco-portugaise a vu son époux mourir sous ses yeux. Âgé de seulement 67 ans, le directeur artistique est décédé "brutalement" d'un infarctus alors qu'il préparait les fêtes de fin d'année.

Il s'est effondré, victime d'un infarctus

Interviewée en 2017 par France Dimanche, la gagnante de l'Eurovision en 1977 racontait ce terrible jour où elle avait vu son mari succomber en quelques instants. "Tout allait pourtant si bien ! Nous étions le 20 décembre et préparions l'arrivée de nos enfants et petits-enfants à la maison pour Noël quand, soudain, il s'est effondré, victime d'un infarctus. Il ne s'est d'ailleurs pas rendu compte qu'il s'en allait", confiait-elle. Et d'ajouter : "On s'adorait et il me manque énormément." Une mort très rapide selon l'artiste de 63 ans puisque Michel aurait juste eu le temps de dire "je suis fatigué" avant de décéder subitement.

Enterré au cimetière chrétien de Rabat (ville natale de Michel), l'époux de Marie était âgé de onze ans de plus qu'elle. Inconsolable suite au décès de son époux, l'interprète du titre L'oiseau et l'enfant déclarait en 2015 à TV Mag : "Depuis la mort de mon mari Michel, je suis un robot." Nostalgique de toutes les années passées auprès de lui, elle expliquait également à France Dimanche : "Il était tout pour moi : mon producteur, mon ingénieur du son, mon agent artistique, le père de mes enfants... Je dois reconstruire cette moitié qui me manque..." Un deuil difficile pour Marie qui a néanmoins pu compter sur le soutien de ses enfants dans cette terrible épreuve.