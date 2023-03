Marie Myriam et la mort de son mari "parti en 1 min" : une absence toujours horrible, elle ne peut plus travailler

La chanteuse Marie Myriam, qui est notamment connue pour être la dernière gagnante, pour la France, de l'Eurovision (en 1977 avec la chanson L'Oiseau et l'Enfant, ndlr), était l'invitée de Faustine Bollaert ce mercredi 15 mars sur France 2 dans l'émission Ça commence aujourd'hui. Elle a notamment révélé avoir arrêté de chanter depuis le décès de son mari. "Sur scène, en tout cas", a-t-elle précisé, avant d'ajouter qu'elle continue cependant, "avec plaisir", de participer à "des émissions télé", et qu'elle chante toujours en studio. D'ailleurs, elle sortait il y a quelques mois un album intitulé Anthologie 1977-1983, proposé par le label Marianne Mélodie.

Mais chanter sur scène, elle n'en n'est plus capable. "Parce que je travaillais avec Michel. Et donc voilà, son absence... C'est difficile", a-t-elle expliqué dans un premier temps avec émotion, avant qu'une photo de lui et ses enfants n'apparaisse à l'écran. "C'est difficile de travailler sans lui (...) On a travaillé ensemble pendant trente-cinq ans... J'ai fait un spectacle après son décès en janvier (2013, ndlr), j'ai pleuré sur scène. J'ai eu énormément de mal à reprendre parce que ça serre la gorge et que ça vous empêche de chanter et parler. J'ai terminé le spectacle, j'ai dit à mon fils : 'C'est le dernier'", a-t-elle ajouté.

J'avais du mal à le comprendre

Pour rappel, elle s'était déjà exprimée sur cette tragique disparition, en mai 2021. Elle avait raconté à l'animateur de Micro Miroir sur la chaîne de radio Melody TV que tout est allé très vite : "Il est parti en une minute. Il a eu un infarctus massif, il est mort. Ni le SAMU, ni personne n'a réussi à le réanimer". La chanteuse avait également ajouté qu'elle n'avait pas immédiatement réalisé la situation : "J'ai eu du mal, même à me dire qu'il était mort. J'avais du mal à le comprendre". Faire parvenir la nouvelle à ses enfants à été encore plus dur : "J'ai eu encore plus de mal à l'annoncer à mes enfants. Je ne voulais pas l'annoncer par téléphone, je leur ai demandé de venir. Ce qui a été dur pour moi, ça a été de me dire : 'Là, je vais dire des mots qui vont faire du mal à mes enfants'".

Des enfants qui, depuis ce drame, ont bien grandi. Face à Faustine Bollaert, Marie Myriam a révélé qu'ils n'ont pas du tout emprunté le même chemin qu'elle professionnellement parlant, bien qu'ils évoluent tout de même eux aussi dans le monde du showbizz : "Ma fille est speakerine sportive et mon fils est second assistant-réalisateur."