Marie Myriam et le décès brutal de son mari : "Il est parti en une minute"

C'est une chanteuse qui est dans le coeur des français depuis de très nombreuses années maintenant. Après sa victoire au Concours Eurovision de la chanson en 1977, Marie Myriam est devenue une véritable star. Une attention médiatique qui s'est renforcée par la suite lorsqu'elle se met en couple avec l'animateur Patrick Sébastien, un an plus tard. Bien que sa carrière dans la musique n'est pas été à la hauteur de ses débuts tonitruants, l'artiste de 64 ans a trouvé le bonheur dans sa vie sentimentale auprès de Michel Elmosnino, directeur artistique chez Polydor, avec qui elle aura deux enfants, une fille, Maureen, née en 1982, et un fils, Patrick, né en 1990.

Ni le SAMU, ni personne n'a réussi à le réanimer

Malheureusement, le bonheur prend fin entre Marie Myriam et son époux un jour de 2013. Comme elle l'a raconté à l'animateur Micro Miroir sur la chaîne de radio Melody TV, dans une émission diffusée jeudi 20 mai, tout est allé très vite. "Il est parti en une minute, il a eu un infarctus massif", décrit-elle dans des propos rapportés par Télé-Loisirs. Elle précise également que les secours n'ont pas pu le réanimer malgré les tentatives : "Il est mort. Ni le SAMU, ni personne n'a réussi à le réanimer".

Une disparition soudaine et très brutale pour la chanteuse, qui a également perdu un être cher récemment, et qui a eu du mal à réaliser ce qui se passait. "J'ai eu du mal, même à me dire qu'il était mort. J'avais du mal à le comprendre", précise-t-elle.

L'annoncer à ses enfants, une terrible épreuve

Une nouvelle terrible qu'il a bien entendu fallu annoncer aux deux enfants du couple. Un moment terrible à vivre, comme elle le confie : "J'ai eu encore plus de mal à l'annoncer à mes enfants. Je ne voulais pas l'annoncer par téléphone, je leur ai demandé de venir. Ce qui a été dur pour moi, ça a été de me dire : "Là, je vais dire des mots qui vont faire du mal à mes enfants"", explique-t-elle. Un véritable choc pour la chanteuse qui a mis un terme à sa carrière en 2017 après quarante années sur scène. Une perte très douloureuse dont elle "se remet à peine depuis deux ans".

À quelques heures du Concours de l'Eurovision, auquel participera la chanteuse Barbara Pravi, tout le monde espère enfin une victoire française, 43 ans après le succès de la formidable Marie Myriam.