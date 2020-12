Patrick Sébastien infidèle : son ex-compagne Marie Myriam était enceinte

Patrick Sébastien a beau être inscrit aux abonnés absents dans le paysage télévisuel, il n'est pas contre l'idée de faire le bilan de sa longue carrière. La chaîne C8 lui consacre d'ailleurs une émission spéciale samedi 5 décembre où il est possible de redécouvrir les meilleurs moments de ses émissions populaires. Mais la vie de Patrick Sébastien a également été marquée par ses nombreuses histoires d'amour, lui qui a été marié à trois reprises.

Mais il y en a une qui a manqué de se faire passer la bague au doigt, c'est Marie Myriam. En effet, la gagnante de l'Eurovision en 1977 et Patrick Sébastien ont vécu une discrète idylle peu de temps après sa victoire. La chanteuse en parlait en 2017 lors d'une interview pour Ici Paris. "J'avais 20 ans, il en avait 24. On a vécu deux magnifiques années ensemble. Patrick a été mon premier grand amour. J'adorais sa famille et j'ai souvent gardé son fils Sébastien qui est malheureusement décédé dans un accident de moto à 19 ans. Je l'aimais énormément, ce petit", se rappelait-elle. Le couple a même songé à se marier avant de rompre brutalement à cause des infidélités de l'animateur. "Des gens bien intentionnés sont venus me dire que Patrick me trompait", confiait-elle.

Marie Myriam n'était pas au bout de ses peines car elle a dû par la suite prendre une terrible décision. "J'étais enceinte de lui à ce moment-là. Il a voulu garder cet enfant, je ne l'ai pas souhaité. Notre séparation a été très douloureuse autant pour lui que pour moi. À la fin de notre histoire, il me faisait beaucoup de crises de jalousie, je ne le supportais plus", s'était-elle souvenue. Mais aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts et les ex-amants sont à nouveau en bons termes. Marie Myriam estime même qu'ils partagent un "vrai lien familial".

De son côté, Patrick Sébastien avait accepté d'évoquer leur relation en 2015 dans Salut les Terriens !, reconnaissant avoir été très jaloux : "Je ne l'aimais pas fort au début mais après oui. J'étais dans cette période à la con où, quand on a 25 ans, on confond la possession avec l'amour." Finalement, c'est avec Nathalie Boutot qu'il s'est assagi. Leur mariage a eu lieu en 1998 et ils ont adopté une petite fille prénommée Lilly en 2007. Patrick Sébastien a deux autres enfants, Olivier et Benjamin.