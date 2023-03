Diaporama : Marie Myriam et la mort de son mari "parti en 1 min" : une absence toujours horrible, elle ne peut plus travailler

Marie Myriam a révélé dans " Ça commence aujourd'hui" qu'elle ne chante plus depuis le décès de son mari. Marie Myriam - Photocall de la soirée du vingtième anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris. © Coadic Guirec - Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Gorassini-Guirec/Bestimage

" Sur scène, en tout cas ", a-t-elle précisé, avant d'ajouter qu'elle continue cependant, " avec plaisir ", de participer à " des émissions télé ", et qu'elle chante toujours en studio. Exclusif - Marie Myriam - Enregistrement de l'émission "Du côté de Chez Dave" Spéciale Eurovision, qui sera diffusée le 17 mai 2015 sur France 3 © BestImage, JLPPA / Bestimage

D'ailleurs, elle sortait il y a quelques mois un album intitulé " Anthologie 1977-1983" , proposé par le label Marianne Mélodie. SOirée présentée par Marie Myriam - Soirée au réservoir "Eurovision 2007 : Et si on gagnait ?". © BestImage, JAEGLE STEPHANE / BESTIMAGE

