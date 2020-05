Marie-Sophie Lacarrau : Qui est l'animatrice de "Tous prêts pour la dictée" ?

Originaire de Toulouse, Marie-Sophie Lacarrau a su très jeune qu'elle voulait être journaliste. Inquiets pour l'avenir de leur fille, les proches de Marie-Sophie ont d'abord tenté de la dissuader de faire ce métier. "Ils m'ont dit que c'était de la pure folie, parce que je n'avais pas de contacts dans ce milieu", confiait-elle à La Dépêche, dans un portrait paru en 2015. Après une licence de lettres modernes, Marie-Sophie reste déterminée et entame une année préparatoire aux concours d'entrée des écoles de journalisme parisiennes. Durant son cursus, elle effectue des stages dans plusieurs rédactions comme M6, LCI ou encore le quotidien régional Midi Libre à Montpellier. Elle commence à travailler en tant que journaliste pour la chaîne Grand Tourisme, où elle travaille sur des reportages sur le monde automobile. Elle enchaîne ensuite sur la chaîne Eurosport puis La Chaîne Météo.

En 2000, elle décroche son premier poste au sein de France 3 à Rodez. Elle devient ensuite reporter pour France 3 Midi-Pyrénées en 2002 puis présente son premier 19/20 régional en décembre 2005. Dans son entretien dix ans plus tard avec La Dépêche, elle révélait qu'elle avait été particulièrement stressée avant de réaliser son premier JT. "Toute la journée, j'ai espéré qu'il y aurait une énorme panne technique à la régie et que le JT serait annulé. Je n'en menais pas large quand je me suis assise dans le fauteuil du présentateur. Pierjan Frison, qui m'avait formée toute la semaine précédente, est heureusement resté dans un coin du plateau pour me soutenir. Le dernier conseil qu'il m'a prodigué, quelques secondes avant l'antenne, c'est de faire tranquillement mes lancements les uns après les autres, et de m'adresser à ma famille à la fin du journal quand je devais dire merci et au revoir, afin d'être plus chaleureuse. Dix ans plus tard, j'applique toujours ses conseils à la lettre à chaque JT."