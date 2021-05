Mariés au premier regard 2021 : Laura et Clément divorcent, les experts émus et choqués

C'était un grand jour pour Laura et Clément. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2021 du 10 mai, sur M6, les deux candidats compatibles à 82% ont dû annoncer aux experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter s'ils souhaitaient, ou non, rester mariés.

La kinésithérapeute et ostéopathe de 33 ans et le responsable commercial de 34 ans ont eu un coup de foudre à la mairie. Ils se sont donc unis devant leurs proches et étaient sur leur petit nuage, jusqu'à la lune de miel. Laura a en effet fait part de ses angoisses à son mari. Elle craignait, comme lors de ses précédentes relations, de souffrir ce qui a provoqué un malaise entre Laura et Clément. Malgré tout, ce dernier a tout fait pour la rassurer.

Après avoir été séparé de sa belle durant une semaine, c'est angoissé que Clément a tout d'abord fait face aux experts seul pour faire le point. "J'ai beaucoup pleuré ces dernières semaines. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à lui faire vivre ça. Quand j'arrive, ma décision est prise", a quant à elle confié Laura avant de le rejoindre.

Après avoir découvert les photos de leur mariage, Laura a admis qu'elle avait auto-saboté leur relation alors que tout se passait bien. "Je me suis dis que je ne méritais pas tout ce que me donnait Clément, je me suis dit que j'allais le payer après", a-t-elle déclaré. Si elle était sûre d'elle en arrivant, la jeune femme a fini par hésiter en repensant aux nombreux moments de bonheur qu'ils avaient vécus. Après de longues minutes de suspense, elle a finalement pris la décision de divorcer. "Il a tellement de qualités, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Ca m'a redonné l'espoir qu'il y a des mecs bien et l'envie d'aimer. (...) Même si j'ai l'impression que je n'ai pas la capacité aujourd'hui et ça me fend le coeur parce que c'est à Clément que j'aurais aimé donner mon coeur. Il est tellement parfait. Peut-être que c'est un problème de timing", a-t-elle expliqué. Sous le choc, les experts n'ont pas caché leur émotion. "Quel gâchis", a lancé Estelle Dossin. Malgré tout, Clément ne lui en voulait pas.

"J'ai peur de m'en mordre les doigts. Je regrette déjà qu'il ne soit plus mon mari", a confié Laura en larmes. Mais le public les retrouvera le 17 mai prochain. Peut-être peut-on espérer qu'il y a eu une réconciliation depuis.