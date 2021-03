Mariés au premier regard 2021 : Mariage pour Clément et Laura après un coup de foudre

L'épisode de Mariés au premier regard 2021 diffusé le 22 mars sur M6 a été marqué par la présence d'un nouveau couple venu tout droit du sud de la France. Laura (33 ans), kinésithérapeute et ostéopathe, et Clément (34 ans), responsable commercial, étaient compatibles à 82%. Lors de l'émission du 29 mars, tous deux se sont enfin rencontrés.

Le candidat était célibataire depuis trois ans. Il a "fermé [son] coeur à double tour" car sa dernière rupture lui a "mis une claque". Il espérait donc trouver la femme de sa vie grâce à l'aventure. Laura quant à elle a un passé amoureux douloureux avec des trahisons. Les deux participants sont très sensibles, simples, bons vivants et naturels. Ils ont une passion commune : le rugby.

Pascal de Sutter les a ensuite appelés pour la fameuse annonce. Avec Laura qui a souffert et été rabaissée lors de sa dernière relation, il a voulu s'assurer qu'elle ne serait pas méfiante et sur la défensive avec l'homme qu'on lui présenterait. Il a ensuite tenté de la rassurer concernant son futur potentiel mari. Et à Clément, il a précisé : "J'ai sa photo sous les yeux, elle est ravissante."

Laura bouleversée à cause de son papa

Sachant que l'annonce à son papa allait être compliquée, Laura a tout d'abord mis sa maman et son beau-père dans la confidence. Tous deux ont immédiatement accepté la situation, un soulagement pour la belle brune. Mais avec son papa, c'était une autre paire de manches. "Il a des problèmes de santé, donc je ne veux pas le brusquer", a-t-elle en plus précisé. Avant de l'appeler, elle a pris quelques notes afin de ne pas perdre ses moyens. "Tu ne vas quand même pas faire ça ? Tu ne vas pas te marier avec un inconnu ? Quand j'a vu cette émission, je me suis dit que j'espérais que ça ne m'arriverait jamais une situation pareille. P****n. Dans ma vie, tu m'en as faite des vertes et des pas mûres, mais là c'est le pompon", a-t-il lancé. Et de préciser qu'il ne viendrait pas. De quoi faire fondre sa fille en larmes une fois l'appel terminé.

De son côté, Clément a annoncé la nouvelle à sa maman et sa soeur dans l'appartement de son grand-père récemment décédé et dont il était très proche. "C'est le passage le plus compliqué et le plus douloureux pour moi aujourd'hui", a-t-il expliqué, en larmes. Une fois le choc passé, sa mère Hélène et sa soeur Alizée l'ont soutenu.

Place aux essayages ensuite, un moment fort pour Laura qui n'a pas vraiment confiance en elle. La jeune femme avait des kilos en plus auparavant. Il lui a fallu se reprendre en main pour se sentir un peu mieux dans sa peau. Fort heureusement, elle a trouvé LA robe dans laquelle elle se sentait bien.

Le mariage

Puis, est enfin venu le moment du mariage. Laura craignait de ne pas plaire à son futur mari mais avait hâte de le rencontrer. Si son papa n'était pas présent, il a tenu à lui adresser une petite lettre pour la soutenir. Clément, lui, avait son défunt grand-père en tête avant de se rendre à la mairie. Une fois arrivé, il a fait l'unanimité auprès des proches de la mariée. Tous deux ont été séduits par l'un et l'autre, un gros soulagement. On peut même dire qu'ils ont eu un coup de foudre. Ils n'arrivaient pas à se lâcher du regard et ont vite brisé la glace.

Sans surprise, Laura et Clément se sont dits "oui" pour le meilleur et pour le pire. Avant cela, la soeur de Clément a fait un émouvant discours qui a fait pleurer le marié (et nous avec !).