Mariés au premier regard : La mère d'une candidate hospitalisée et dans un état inquiétant

Depuis plus d'un an, la Covid-19 fait des ravages dans le monde. Nombreuses sont les personnes à être ou à avoir été contaminées par le virus. Certaines ont même perdu la vie après avoir développé une forme grave. Actuellement, c'est le variant Delta qui touche de plus en plus de monde, vaccinés ou non. Et malheureusement pour elle, une ancienne candidate de Mariés au premier regard (M6) a découvert que sa maman était tombée malade.

Il s'agit de Solenne, candidate de Mariés au premier regard 2020. On ne sait pas si sa mère a été touchée par un variant. Ce qui est certain, c'est qu'elle est dans un état grave puisqu'elle a été conduite à l'hôpital. "Ma mère est en urgence Covid depuis lundi. Aujourd'hui, ça ne va pas. Je vous demande de bien vouloir lui envoyer toutes vos énergies positives. Merci", a écrit la jolie blonde de 34 ans en légende d'une photo de sa maman prise avant qu'elle ne tombe malade. Elle y apparaît souriante, en extérieur. Nul doute que les internautes qui suivent l'ex-candidate de M6 l'ont soutenue dans cette épreuve.

Solenne reste très discrète depuis sa participation à l'émission. Jamais elle ne s'est dévoilée au côté d'un autre homme depuis la fin du tournage de son aventure. Et elle est loin d'être la participante qui poste le plus de photos ou qui donne le plus de nouvelles sur les réseaux sociaux. Elle a malgré tout une belle communauté puisque plus de 30000 personnes sont abonnées à son compte.

Lors de son expérience, Solenne avait fait la rencontre de Matthieu, avec lequel elle était compatible à 83%. Si elle a accepté de s'unir à lui, la jeune femme n'a jamais réussi à passer outre le fait qu'elle n'était pas attirée physiquement par elle. Avant même de faire le bilan devant les experts, Estelle Dossin et Pascal de Sutter, le chef d'entreprise âgé de 43 ans à l'époque avait pris la décision de divorcer, lassé d'être le seul à faire des efforts. Depuis, il a retrouvé l'amour dans les bras d'une femme prénommée Chanel.