Mariés au premier regard : Un mariage menacé après un refus de la production ? Un père de famille va trop loin

Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2023 du 10 avril, les téléspectateurs de M6 ont pu faire la connaissance d'un nouveau couple. Il s'agit d'Estelle (30 ans) et Maximilien (30 ans), compatibles à 80%. Mais leur histoire semble bien mal partie, malgré eux.

La jeune femme vit à Alès et est maman d'une petite fille de 8 ans. Elle est secrétaire dans l'équipe de son papa, qui est très protecteur envers elle. "Il aime contrôler ma façon de vivre pour tout" a avoué Estelle. Elle a connu sa première relation à l'âge de 16 ans, un garçon qui ressemblait à son papa. Mais après la naissance de leur enfant, son ex n'était plus présent. Leur histoire a finalement pris fin. Depuis, elle est seule et est donc retombée sous la coupe de son papa.

Mais Estelle souhaite retrouver sa liberté grâce à Mariés au premier regard et enfin mettre un terme à sa solitude. Elle redoutait toutefois fortement l'annonce à son père. En l'apprenant, ce dernier était sous le choc et voulait connaître son futur mari avant la cérémonie.

Cet homme c'est Maximilien, un professeur de fitness et papa d'une fille de 6 ans. Il n'a qu'un rêve, trouver le grand amour pour former une famille unie. Il a pu le toucher du doigt avec la mère de son enfant, avec laquelle il est resté sept ans. Ils se sont séparés car ils ont oublié leurs moments à deux à la naissance de leur princesse. Ils n'ont pas su se retrouver, même si le candidat a tout fait pour sauver son couple.

Une demande très particulière

Malgré des heures de discussion, le papa d'Estelle n'a pu se résoudre à laisser sa fille avec un inconnu. Il a alors pris l'initiative d'envoyer un message vidéo aux experts pour rencontrer en amont l'homme que sa fille allait épouser. "J'ai une pression énorme. Je me dis que si ça venait à se faire, j'ai peur que les relations soient mauvaises, qu'il n'y ait pas de feeling. J'ai peur qu'à tout moment mon père me dise qu'il ne me convient pas. Je tomberais de très haut car l'avis de mon père est très important pour moi. Je ne me verrai jamais aller me marier sans lui", a confié la jeune femme.

Mais elle ne le savait pas encore, son papa n'allait pas obtenir satisfaction. "Les experts se montreront catégorique. Impossible pour eux de permettre au papa d'Estelle de rencontrer son gendre avant le mariage. Estelle Dossin devra faire une annonce bouleversante à Maximilien et sa famille", précise la voix off dans le teaser du prochain épisode. Le mariage sera-t-il annulé ? La suite, au prochain épisode.