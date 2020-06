Marine Lorphelin : Agacée contre un follower, elle le recadre sans ménagement

Réunies lors d'une superbe soirée sur la péniche Chez Mila à Paris, cinq Miss France ont passé du bon temps dans un cadre magnifique juste en face de la Tour Eiffel. Le 25 juin 2020, Marine Lorphelin a publié une photographie de cette soirée en compagnie de Laury Thilleman, Clémence Botino, Maëva Coucke et Alicia Aylies. Seul petit hic, Miss France 2013 ne s'attendait sûrement pas à recevoir de nombreux messages d'abonnés critiquant le comportement de l'une des femmes présentes sur la photo...

En effet sur ce cliché, une amie des Miss est enceinte et porte un verre. Beaucoup d'abonnés ont immédiatement supposé qu'il s'agissait d'un verre d'alcool et ont donc ouvertement blâmé la jeune femme et ses amies. "Je suis choqué de voir votre amie, manifestement enceinte, tenir un verre de vin blanc à la main. Peut-être est-ce simplement du jus ? Si ce verre est de l'alcool, votre amie fait courir un énorme risque à son futur bébé. 15.000 bébés naissent en France chaque année avec des handicaps liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse (...) des dommages irréversibles", a ainsi écrit un internaute.

Je suis choquée

Médusée, Miss France 2013 a vite remis à sa place l'abonné en question en répondant : "Et moi je suis choquée de voir votre interprétation. Vous vous permettez de juger instantanément. Une femme enceinte n'aurait pas le droit de tenir un verre sur une photo ? Oui, elle boit du jus de fruit. Oui, l'alcool doit être PROSCRIT pendant la grossesse. La recommandation pour éviter tout problème de santé pour le bébé c'est ZÉRO alcool."

Pas une très belle image de respect des gestes barrières...

Mais ce n'est pas tout. Marine Lorphelin a aussi été critiquée pour ne pas respecter les gestes barrières sur cette photographie. Interne en médecine, Marine Lorphelin ne donnerait pas le bon exemple à ses followers selon plusieurs internautes. "Pas une très belle image de respect des gestes barrières... Rien ne vous empêche de faire la fête, c'est votre responsabilité. Mais ne publiez pas de photos sur les réseaux sociaux, vous ne donnez pas de belles images. Surtout vous Marine qui rappelez souvent les gestes barrières et qui vous êtes battus dans les unités Covid à l'hôpital..." a par exemple écrit un abonné alors qu'un autre écrit : "Marine en tant que consoeur vous devriez montrer l'exemple ! Si même les médecins ne respectent pas les règles d'hygiène et de protection de base..." Pour le moment, la belle Marine n'a pas encore répondu à ces messages...