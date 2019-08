Marine Lorphelin : Bombesque en bikini avant de rentrer à Paris

La fin des vacances n'est jamais une partie de plaisir. Surtout quand on passe du soleil d'Ibiza à la pluie de Paris. Pour se remettre de ce dur retour à la réalité, Marine Lorphelin a posté sur son compte Instagram une sublime photo d'elle en bikini. La Miss de 26 ans précise en légende que le cliché inédit date de son séjour déjà terminé : "C'est pas comme s'il faisait 18 degrés à Paris sous la pluie... Take me back to Ibiza".

Joyeusement bronzée dans un petit itsi bitsi tout petit bikini turquoise et posée sur un rocher, la jeune femme est resplendissante. Et le sourire de Marine redonne le moral, surtout quand une grande partie de la France est plongée dans la grisaille.