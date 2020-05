Marine Lorphelin, son couple avec Christophe moqué : sa soeur Lou-Anne recadre

La distance commence à devenir une réelle souffrance pour Marine Lorphelin et son fiancé Christophe. Habitués à s'aimer à distance depuis de nombreuses années, lui qui vit en Nouvelle-Calédonie et elle qui poursuit ses études de médecine à Paris, ils parviennent d'ordinaire malgré tout à s'offrir de belles et régulières retrouvailles. Mais en raison de l'épidémie de coronavirus qui fait rage dans le monde entier, le couple a du accepter de ne pas se confiner ensemble, et ainsi, de rester à des milliers de kilomètres l'un de l'autre.

Mais ce mercredi 27 mai 2020, l'absence de son homme était vraisemblablement douloureuse et Marine Lorphelin s'est consolée en postant une photo de leur duo sur Instagram. "Chérir les souvenirs autant que possible. Mais il y a des jours où je donnerais tout pour te retrouver", a-t-elle légendé. Une tendre déclaration qui a ému ses milliers d'abonnés, à l'exception d'un internaute.

Quand je vois la tristesse de ma soeur...

Ce dernier n'a pas fait preuve de compassion, bien au contraire, il a carrément taclé l'ancienne Miss France. "Non mais sérieux, à l'intitulé j'ai cru qu'il était mort", a-t-il commenté accompagné d'un émojii hilare. Une remarque un peu vexante pour la principale intéressée laquelle n'a pas trouvé drôle son intervention. Réponse : "L'exagération". Ni une, ni deux, c'est la petite soeur de Marine Lorphelin, Lou-Anne, qui a cette fois sorti les griffes. "Exagération ? Vous n'avez pas dû vivre une relation à distance alors et être séparée de votre futur mari plus de sept mois, sans que ce soit ni voulu ni choisi. Vous pouvez vous désabonner si vous n'avez pas d'empathie et si cette légende vous fait rire, parce que quand je vois la tristesse de ma soeur je vous assure que la situation est tout sauf drôle."

Une belle preuve d'amour qui n'a pas empêché Marine Lorphelin de recadrer elle-même son détracteur. "Alors je vous arrête tout de suite, votre commentaire était déplacé un point c'est tout. On ne s'amuse pas d'une tournure où on pense que quelqu'un est mort, rien de drôle là-dedans. Ma soeur est d'une rare intelligence et elle a raison de vous faire remarquer votre maladresse. Par contre les insultes ne sont pas acceptées sur mon compte (c'est valable pour tout le monde)".