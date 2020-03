Marine Lorphelin "trop fière" : sa petite soeur Lou-Anne couronnée Miss

Les concours de beauté, c'est une affaire de famille. Huit ans après la victoire de Marine Lorphelin à l'élection Miss France, sa petite soeur, Lou-Anne, est bien partie pour suivre ses pas. Et pour cause, la jolie brune de 22 ans vient tout juste de remporter son premier concours, celui de Miss Saône-et-Loire 2020. La cérémonie a eu lieu samedi 7 mars 2020 au Centre associatif parodien à Paray-le-Monial devant un public de 1000 personnes, selon le Journal de Saône-et-Loire. Lou-Anne s'est imposée, elle a réussi à décrocher la couronne tant convoitée face à huit autres candidates. Elle marche ainsi dans les pas de Marine Lorphelin, qui avait également remporté haut la main cette première étape en 2012. En story Instagram le soir même, cette dernière n'a pas manqué de féliciter chaleureusement sa cadette. "Trop fière et heureuse pour toi, ma soeur", a-t-elle inscrit.

Lors d'une interview accordée à Mâcon Infos, Lou-Anne Lorphelin a toutefois confié avoir mis du temps pour se décider à devenir Miss. "J'ai appris à connaître ce milieu avec ma soeur, j'ai rencontré des miss, discuté avec elles, mais je n'ai jamais eu l'objectif d'être miss. J'ai d'ailleurs toujours dit 'je veux faire mes études et puis c'est tout !'." C'est précisément ce qu'elle a fait puisque, après avoir suivi une classe préparatoire à Lyon, la jolie brune a entrepris des études de management à Grenoble. "C'est vraiment la première année que j'ai l'occasion de le faire, mes études ne me le permettaient pas avant", a-t-elle ajouté. Quant à savoir si Marine Lorphelin l'aurait influencée d'une quelconque manière, il n'en est rien. "J'ai pris la décision seule et, pour la petite anecdote, ma famille et ma soeur n'ont appris ma candidature que la veille du casting ! Même si Marine savait que j'y réfléchissais depuis quelques jours." Lou-Anne est désormais attendue le 3 octobre prochain à Chalon-sur-Saône pour espérer être élue Miss Bourgogne 2020.

Quant à Marine Lorphelin, elle jongle toujours entre ses engagements d'ancienne reine de beauté et ses études de médecine. Par ailleurs, elle s'est récemment fiancée à son compagnon de longue date, Christophe Malmezac.