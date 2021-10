Mario Lemina cambriolé : sa compagne Fanny Neguesha, brutalisée, parle enfin

C'est un phénomène qui a la peau dure... Les footballeurs, connus pour avoir des salaires astronomiques et adeptes des marques de luxe, sont victimes de nombreux cambriolages depuis plusieurs années. Que ce soit à Marseille, à Paris et désormais à Nice, les stars du foot doivent désormais faire très attention quand elles sont en déplacement. Le dernier exemple en date remonte à seulement quelques jours et c'est un joueur de l'OGC Nice, le milieu de terrain Mario Lemina, qui a été victime d'un cambriolage particulièrement violent.

Absent de chez lui puisqu'il est parti rejoindre la sélection du Gabon, le joueur de 28 ans a laissé ses proches dans sa demeure niçoise. Malheureusement pour lui, un terrible cambriolage a eu lieu dimanche soir dernier, comme le révèle L'Équipe. Trois malfaiteurs se sont introduits dans la demeure du sportif et ils ont ligoté les proches du joueur, dont sa compagne la belge Fanny Neguesha, l'ex-copine de Mario Balotelli. Victime d'un véritable traumatisme, la jeune femme de 31 ans est enfin sortie de son mutisme sur son compte Instagram. Dans un message posté en story hier soir, elle donne de ses nouvelles et se veut rassurante. "Merci pour tous vos messages et votre soutien, nous sommes sains et saufs... le plus important à retenir c'est ça !", déclare-t-elle.

Bien mal acquis ne profite à personne...

Si une employée de maison a pu prévenir la police, les trois criminels ont réussi à prendre la fuite avec une très belle somme puisque le préjudice est estimé à environ 300 000 €, selon les informations du quotidien sportif. Fanny Neguesha, toujours sous le choc, espère bien que la chance tournera pour ses agresseurs. "Bien mal acquis ne profite à personne... merci au moins de m'avoir laissé mon bien le plus précieux, ma famille", conclut-elle son message.