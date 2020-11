Marion Cotillard censurée pour une photo : gros coup de gueule et décision forte

"Votre publication va à l'encontre des règles de la communauté". Tel est le message que Marion Cotillard a reçu de la part d'Instagram après avoir publié une photo d'elle enfant, et torse nu. Très en colère, et on peut le comprendre, l'actrice a publié un message ce mercredi 18 novembre 2020 pour dénoncer cette censure.

Le 30 septembre dernier, Marion Cotillard a fêté ses 45 ans. Une date importante que ses amis stars et nombreux admirateurs anonymes n'ont pas oublié, en lui envoyant plein de messages très attentionnés. Pour les remercier, la compagne de Guillaume Canet avait tenu à les remercier, tardivement, à la fin du mois d'octobre. Pour se faire, la sublime égérie Chanel, ambassadrice glamour du parfum Chanel N°5, était replongée dans ses archives personnelles et avait ressorti une adorable photo d'elle enfant. Elle y apparaissait torse nu, ce qui semblait n'avoir rien d'anodin et avait fait craquer ses milliers d'abonnés, attendris par cette douce image du passé. "Un immense merci (très tardif !!!) pour vos voeux d'anniversaire ! Je suis très touchée (...) Beaucoup d'amour à vous tous en retour", avait-elle écrit en légende. Oui mais voilà, deux semaines après cette publication, Marion Cotillard a eu la très désagréable et mauvaise surprise de découvrir qu'Instagram a supprimé sa photo d'enfance, au motif qu'elle "va à l'encontre des règles de la communauté". Cette règle non respectée par Marion Cotillard concerne la nudité infantile. Choquée de cette censure, l'actrice a vivement réagi et poussé un coup de gueule dans l'après-midi de ce jeudi 18 novembre. "Quinze jours après avoir posté une photo de moi enfant pour remercier les gens de m'avoir souhaité mon anniversaire... ceci est arrivé...", a-t-elle écrit, en légende de la capture du message qu'elle a reçu d'Instagram. "On vit une époque formidable", se désole-t-elle. C'est pourquoi il semblerait que Marion Cotillard ait pris la décision de quitter le réseau social, ou du moins de ne plus alimenter sa page. "Hasta la vista @instagram", a-t-elle conclu. Suite à ce coup de gueule, Marion Cotillard a reçu de nombreux soutiens, notamment de ses amis Leïla Bekhti et Gilles Lellouche , tous deux autant effarés qu'elle par une telle décision. Suivie par 1,5 million d'abonnés, Marion Cotillard devrait donc se montrer silencieuse ces prochains temps sur Instagram...

