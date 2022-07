Marjorie des L5 s'est reconvertie et dévoile sa surprenante activité, révélations

Marjorie Parascandola aura fait danser toute une génération avec son groupe L5, vainqueur de la première saison de l'émission Popstars diffusée sur M6 en 2001. Toutes les femmes de ta vie, Une étincelle, Maniac... Les tubes se sont rapidement enchaînés pour le girls band, qui aura vécu dans la gloire plusieurs années avant de finalement se séparer en 2006.

La benjamine des chanteuses aura tenté plusieurs collaborations pour se refaire, entre son duo Elles 2 avec Alexandra Canto ou encore les news L5 avec deux nouvelles membres : Adeline et Julie. Mais en vain... La magie n'était plus là. Elle n'a plus jamais connu le succès d'autrefois. Le groupe initial s'était seulement reformé de façon exceptionnelle et surtout le temps d'un soir pour l'enregistrement de l'émission Génération Hit Machine diffusée sur W9 en 2021.

Une reconversion inattendue

Depuis, les années sont passées et Marjorie Parascandola a radicalement changé de vie. Elle est devenue maman de Lola et Sandro, et vit désormais loin de la capitale, comme elle l'a révélé le 15 juillet dernier dans l'émission Stars du tube d'un jour : que sont-ils devenus ? diffusée sur TFX. Elle vit désormais à Saint-Cyr-Sur-Mer, dans le sud-est de la France, avec ses enfants et son amoureux Patrice Carmona, ancien candidat de la première saison de The Voice et ex-petit ami de son ancienne associée Alexandra.

Un nouveau quotidien qui lui demande beaucoup d'efforts. "C'est beaucoup plus facile de gérer une carrière de popstar parce que je ne gérais rien. On était complètement gérées ! Tout était pré-mâché pour le timing. On venait nous chercher, on nous réveillait. Là, je suis autonome et c'est dur !" a-t-elle confié dans cette émission face caméra. Elle a notamment profité de cet entretien pour faire une révélation étonnante sur sa nouvelle vie : elle suit depuis quelques mois une formation en kinésiologie, un mélange de chiropractie et de médecine chinoise.

Une activité surprenante, qui n'a pas grand chose à voir avec la musique. Mais Marjorie Parascandola n'a pas oublié la chanson pour autant puisqu'elle continue de performer sur scène, aux côtés de son compagnon, ancien membre de la comédie musicale Les Dix commandements. Ils se produisent dans des bars et des restaurants, ce qui a l'air de beaucoup plaire à l'artiste de 41 ans, bien qu'elle ne soit plus confrontée à des milliers de spectateurs lorsqu'elle chante, comme à l'époque des L5.