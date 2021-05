Mark Wahlberg : Grosse prise de poids, son régime copieux pour y arriver

"Nous essayons d'atteindre 7 000 calories par jour, mais il n'est pas facile pour quiconque de consommer autant de nourriture, même si nous le divisons en petits repas", a déclaré M. Duran, qui a fait remarquer que Mark Wahlberg veut prendre 5 kilos de plus, à E! News.

"Il mange environ toutes les trois heures. Nous produisons de bons glucides, des légumes verts foncés, et ensuite, nous changeons tout simplement les protéines tout au long de la journée et, au moins, une douzaine d'oeufs par jour", poursuit le chef.

M. Duran précise que le "pré-déjeuner" de quatre oeufs se prend à 3 h du matin lorsqu'il se réveille pour la première fois, avant son entraînement quotidien, et puis il mange encore huit oeufs et six tranches de bacon, une tasse de riz, deux cuillères à soupe d'huile d'olive et une boisson protéinée avant de reprendre l'exercice.

Mark Wahlberg est marié depuis 2009 avec le mannequin américain Rhea Durham avec laquelle il a eu quatre enfants, deux filles nées en 2003 et 2010, Ella et Grace ainsi que deux garçons nés en 2006 et 2008, nommés Michael et Brendan.

Le film Father Stu, réalisé par Rosalind Ross est attendu pour 2022, au casting, Mark Wahlberg, Jacki Weaver ou encore Mel Gibson. Le long métrage retracera la vie d'un ancien boxeur qui se reconverti en prêtre. Le rôle principal est porté par Mark Wahlberg. On a hâte de découvrir le résultat (et de retourner au cinéma!).