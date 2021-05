Mark Wahlberg face à une grosse prise de poids : transformation physique impressionnante

Et ça ne s'arrête pas là puisque le marie de Rhea Durham a posté une deuxième publication lundi dernier pour faire un comparatif de son corps et des changements intervenus en seulement trois semaines et la différence est impressionnante !

Sur la première photo, on peut voir un Mark Wahlberg tout en muscle, contractant fièrement sa sangle abdominale, tandis que sur la photo de droite, il est affalé dans son lit, l'air hagard avec un ventre bien rebondit. "De la photo de gauche qui date de trois semaines à celle de droite, maintenant. Merci au chef Lawrence en cuisine", ajoute-t-il pour remercier son chef privé qui, si on se fie à son compte Instagram, lui prépare des repas pantagruéliques !