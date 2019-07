Mark Wahlberg : Marié depuis 10 ans à Rhea, il raconte comment il l'a séduite

Mark Wahlberg (48 ans) et le mannequin Rhea Durham (41 ans) fêtent leur anniversaire de mariage en Italie. 10 ans d'amour qui ont donné naissance à quatre enfants : Ella, 15 ans, Michael, 13 ans, Brendan, 10 ans, et Grace, 9 ans. Marié depuis le 1er août 2009 (à Beverly Hills), le couple semble toujours aussi uni et amoureux malgré les années qui passent.

Interviewé en 2018 par le tabloïd The Sun, l'acteur de No Pain No Gain avait déclaré au sujet de sa femme : "Je dois beaucoup à ma femme. Elle m'a aidé à devenir l'homme que je suis et a créé une belle vie pour moi et nos enfants." La star du film 22 Miles confie qu'à leur rencontre, il a tout de suite su que Rhea était la femme de sa vie. Il raconte : "Je savais aussi qu'elle m'aimait pour qui je suis et qu'elle était une personne de confiance. Avant de la rencontrer, je n'étais pas prêt à me marier."

Leur premier rendez-vous amoureux ? À l'autel

Leur premier rendez-vous galant ? Mark semble avoir voulu tout de suite emmener la jolie blonde à l'autel ! Très direct, il explique lui avoir demandé de venir à la messe un dimanche avec lui. "Demain, c'est dimanche... Veux-tu venir à la messe avec moi ?" Bien sûr, Rhea ne s'est pas fait prier pour accepter cette charmante invitation. Ils sont très croyants tous les deux et elle publie d'ailleurs régulièrement des posts religieux sur son compte Instagram.

Pour faire honneur à leur mariage, la top model américaine a même décidé de se faire un tatouage en mai 2019 en l'honneur de son époux. Ainsi, elle a publié une photographie à ses abonnés de ce nouveau tattoo. On peut voir un "M" tatoué sur l'un de ses doigts. Les followers se sont empressés de réagir : "Moi, j'ai le nom de mon mari sur l'annulaire", "C'est comme si tu avais un cadeau spécial pour Mark...","Un très beau cadeau pour Mark !".

Félicitations aux mariés (toujours très amoureux) qui fêtent leurs noces d'étain.