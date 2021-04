Mark Wahlberg effondré : sa mère est morte

C'est une bien triste nouvelle pour les fans de Mark Wahlberg. L'acteur de 49 ans qui s'est fait connaître avec ses rôles dans Boogie Night et Les Infiltrés, vient d'annoncer la mort de sa mère, Alma, a ses plus de 16 millions d'abonnés sur Instagram.

Connu du grand public pour sa participation à l'émission de téléréalité de ses fils Mark et Donnie, Wahlburgers, dans laquelle on suivait le développement de la chaîne de fast food des frères Wahlberg, Alma souffrait de démence depuis un certain temps. C'est son fils Donnie, également acteur et qui joue dans la série à succès Blue Bloods, qui l'a révélé.

Dans une publication Instagram postée lundi 19 avril, Mark Wahlberg a très simplement rendu hommage à sa maman au travers d'une belle photo, accompagnée de ces quelques mots : "Mon ange. Repose en paix". Les messages de condoléances ont été très nombreux de la part d'autres célébrités et d'anonymes pour saluer la mémoire d'Alma. L'acteur, marié à Rhea Durham depuis plus de dix ans, a publié une seconde photo le lendemain, sur laquelle on peut le voir avec sa femme, ses quatre enfants et sa mère, avec le message, "Tu nous manques grand-mère".