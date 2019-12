Mark Wahlberg : 48 ans et tout en muscles, il s'éclate à la Barbade

Fêtes de fin d'année oblige, Mark Wahlberg s'est envolé pour la Barbade en compagnie de toute sa petite famille. Et comme tous les ans, le séduisant acteur, et BFF de Saïd Taghmaoui, en profite pour exhiber son corps divinement sculpté. Accompagné de sa femme Rhea Durham et de ses 4 enfants, Ella, Brendan, Grace et Michael, l'ex membre des New Kids on the Block s'octroie un peu de bon temps avant une année 2020 qui s'annonce chargée entre le promotion de son prochain film Wonderland et sa routine sportive, qui lui prend toujours énormément de temps.

Marky Mark sculpte son corps depuis son adolescence, personne n'a oublié ses publicités pour Calvin Klein dans les années 90. Et depuis, le comédien a toujours réussi à garder une silhouette dessinée à faire pâlir d'envie. Le 19 décembre dernier, il a d'ailleurs partagé sur son compte Instagram le résultat de ses 6 derniers mois d'entraînements.