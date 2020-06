Marwan Berreni en couple avec Tiphaine : baisers langoureux et amour fou

Samedi 6 juin 2020, France 3 rediffuse le téléfilm Les Mystères de la basilique. Marwan Berreni y joue le rôle d'un prêtre à la recherche d'une relique sacrée qui va enquêter sur un meurtre avec sa mère, commandant de police. N'étant pas entré dans les ordres dans la vie, le comédien de 31 ans croque la vie à pleines dents au côté d'une sublime jeune femme. Très amoureuse, cette dernière n'hésite pas à partager des photos d'eux, notamment en train de s'embrasser !

Il y a quelques semaines, la star de Plus belle la vie a officialisé sur Instagram sa séparation d'une autre actrice du Mistral, Myra Tyliann (Alison). Il précisait alors que cela faisait plus de six mois qu'ils n'étaient plus ensemble. Puis, toujours sur le réseau social, on avait pu voir qu'il était en couple avec Tiphaine, une sublime brune, mannequin, actrice et à la tête de AOD Agency, une agence créative de productions audiovisuelles et de photos. La jeune femme avait même publié une photo d'eux en train de s'embrasser avant de la supprimer.

Des baisers enflammés

Il faut croire que la bombe, maman d'une petite fille, ne souhaite plus se cacher puisque, ces derniers jours, elle multiplie les publications avec son homme. Ainsi apprend-on qu'ils ont été confinés ensemble. Le 10 mai, veille du déconfinement, elle a d'ailleurs rendu hommage à ceux qui ont passé ces jours compliqués à ses côtés et a, notamment, publié une photo où elle embrasse Marwan Berreni sur la bouche. Début juin, en week-end à la campagne avec sa fille (qui fait du poney), elle publiait une autre photo d'un baiser passionné dans une piscine. C'est l'amour fou !

De son côté, sûrement parce que son compte a une portée plus professionnelle que personnelle, Marwan Berreni ne dévoile rien de sa relation avec Tiphaine. Le comédien a toujours été très discret sur sa vie privée. Si l'acteur a donc débuté une nouvelle relation amoureuse, il s'est lancé aussi dans une nouvelle aventure : le cinéma en plein air. Cette façon de regarder des films redevient populaire depuis le début de la crise du coronavirus, car elle permet de respecter la distanciation sociale, et à Télé Star, le beau gosse a révélé avoir pris contact avec la ville de Mâcon pour en créer un d'ici à fin juin.