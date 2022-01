Maryline Canto veuve : de quoi son mari Benoît Régent est-il mort ?

L'interprète du Commissaire Dorval dans la série de France 3 Alex Hugo a connu un drame dans les années 1990. Maryline Canto (58 ans) a dû faire face à la mort du premier amour de sa vie : Benoît Régent. Une épreuve qu'elle avait mise en images dans un film.

Maryline Canto était une femme heureuse. En plus d'enchaîner les projets, elle avait trouvé l'amour en la personne de Benoît Régent, lui aussi acteur. Ils s'étaient mariés et avaient eu un enfant ensemble. Un garçon prénommé Ferdinand (28 ans). Mais en 1994, elle se retrouve seule avec son petit garçon. A la fin du tournage de Noir comme le souvenir, de Jean-Pierre Mocky, son époux meurt prématurément d'une rupture d'anévrisme. Il n'avait alors que 40 ans.

Ce drame, Maryline Canto a choisi de le raconter dans le film Le Sens de l'humour (2014), qu'elle a réalisé. "C'était tellement brutal. Ce n'était pas dans l'ordre des choses. Quand une tragédie vous arrive, vous avez envie d'en faire une chose belle.... C'est un film pudique, pas dans les pathos : ça parle de vitalité", confiait la charmante brune dans les colonnes de Gala. Dans le film, elle incarnait Élise, une quadragénaire qui vit seule avec son fils Léo depuis la mort de son mari. Elle entretient une relation avec Paul qu'elle ne parvient pas à aimer comme elle le voudrait. Et ce personnage est incarné par... Antoine Chappey, son actuel époux. "C'est un acteur magnifique. Il m'a inspiré, il a eu un groupe de rock, il a deux métiers, bouquiniste et acteur, élément que j'ai ajouté à l'écriture du personnage", avait-elle ajouté.

Des fils qui suivent le même chemin

Ensemble, Maryline Canto et Antoine Chappey ont eu un fils, Louis (23 ans). Son demi-frère et lui ont suivi les traces de leurs parents. Après des études au Théâtre National de Strasbourg, la même école que sa maman, Ferdinand s'est lancé dans la comédie. "Je ne m'y attendais pas. Il a commencé par des études d'architecture. Mais assez vite, il m'a dit : 'Je n'ose peut-être pas mais j'ai envie d'être acteur.' Je lui ai alors dit qu'il fallait une formation solide", a confié la star d'Alex Hugo à Gala en août 2020. Louis est quant à lui devenu humoriste. "Je le vois parfois parler tout seul, c'est comme ça qu'il écrit ses textes. Il s'est dit : c'est la meilleure direction possible ! À peine sorti du lycée, il a su que ce serait sa voie. Il a ainsi pris des cours d'improvisation et commencé à fouler les scènes parisiennes de stand-up. Seul son frère est autorisé à aller le voir. J'ai assisté à un spectacle, j'ai beaucoup ri, mais Louis m'a dit que ça l'angoissait un peu de me savoir dans la salle", a-t-elle précisé. Peut-être le jeune homme a-t-il changé d'avis depuis.