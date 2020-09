Marylou (Koh-Lanta) et le footballeur Moussa Sissoko : rares photos avec leur fille

En 2012, Marylou s'envolait vers la Malaisie, où elle participait à Koh-Lanta sur TF1. À l'époque, la jolie brune était présentée dans l'émission de Denis Brogniart comme hôtesse de l'air. Aujourd'hui, huit ans plus tard, son quotidien a bien changé. L'apprentie Robinson est devenue coach sportif et a fondé une famille. Avec son amoureux le célèbre footballeur Moussa Sissoko, la belle a accueilli la petite Maliya en septembre 2018. À l'occasion du deuxième anniversaire de la fillette, Marylou et l'international français ont pris la pose à trois. De rares photos partagées sur Instagram.

"Joyeux anniversaire Maliya, déjà 2 ans... J'entrevois déjà ton caractère, intelligente et drôle, empathique et sauvage, douce et forte... On est tes racines et tu es notre plus grande fierté et notre perfect storm. Happy Birthday Lily", écrit l'heureuse maman de 30 ans. Un joli texte publié jeudi 24 septembre, date de naissance de sa fille, et accompagné de plusieurs photos de la superbe famille.