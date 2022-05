Mathieu Kassovitz, Maxim Nucci et Isabelle Ithurburu... Pluie de stars pour l'anniversaire de Sandra Sisley

En matière de fête, Sandra Sisley ne fait jamais les choses à moitié. Alors quand il s'agit de célébrer ses 49 ans, son anniversaire de retrouvailles avec Tomer Sisley, sa "beauté du bordel" et la fin de deux longues années de restrictions, on vous laisse imaginer ce que ça donne ! Ce jeudi 12 mai, Sandra Sisley a réuni sa famille, son homme, leurs enfants et tous ses proches pour une soirée inoubliable au restaurant Mamamia, adresse huppée et branchée du 8e arrondissement de Paris, et elle a assuré le show, comme elle seule en a le secret !

Du beau monde s'est pressé dans le lieu branché que Sandra Sisley avait réservé pour l'occasion. A commencer par l'acteur Mathieu Kassovitz, fidèle ami de la reine de la nuit. Les invités de marque se sont succédés sur le photocall : Aurélie Saada, chanteuse de Brigitte, Laurie Cholewa et son mari Greg Levy, Maxim Nucci et sa compagne Isabelle Ithurburu, Frédérique Bel, Lola Dewaere, Sandrine Quétier, Yannig Samot, John Mamann et sa chérie, Ara Aprikian, Isabelle Funaro, Justine Fraioli, Vincent Heneine, Laurie Cholewa, Frédérique Bel, Rheem Kherici, Marie-Agnès Gillot, Koxie, Anne-Sophie Aparis, l'ex-ministre de la Culture Fleur Pellerin, Laetitia Fourcade...

Si son sourire et sa bonne humeur suffisaient à enflammer la soirée, Sandra Sisley a mis le paquet pour briller encore un peu plus. La femme de Tomer Sisley a porté quatre tenues signées Schiaparelli, Ungaro, Oud et Jitrois. Des looks qui la mettaient chaque fois un peu plus en valeur et soulignaient sa silhouette parfaite ! Son mari n'avait d'ailleurs d'yeux que pour elle.

Le couple a échangé plusieurs bisous enflammés devant l'objectif, entouré de Dino, le garçon issu de la relation de Sandra Sisley et Valéry Zeitoun, et Liv Shaya et Levin, les enfants qu'a eus Tomer Sisley avec la comédienne Julie Madar. Six ans après leurs retrouvailles, les tourtereaux semblent un peu plus amoureux chaque jour. Une histoire parfaite qui n'a rien d'une fiction.