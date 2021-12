Mathieu Valbuena : Nouvelle victoire au tribunal contre l'OM, un mois après le verdict sur "l'affaire de la sextape"

Par Rachel Henry Rédactrice Née à Londres, non loin de Kensington, elle démêle le vrai du faux sur la famille royale britannique, mais pas seulement. La reine Maxima des Pays-Bas, la reine Letizia d'Espagne et la princesse Victoria de Suède sont aussi ses copines. Quand les têtes couronnées ne sont pas de sortie, Rachel patiente en décryptant volontiers les tapis rouges, les premiers rangs des défilés.

Cette affaire traînait depuis maintenant 7 ans : le bras de fer entre Mathieu Valbuena et son ancien club de l'OM est terminé. Le joueur a remporté son procès et récupéré la fameuse indemnité de la discorde, et même un peu plus !

Nouvelle victoire au tribunal pour Mathieu Valbuena. Comme l'a rapporté Capital ce 24 décembre 2021, le footballeur a remporté son procès contre l'Olympique de Marseille. Son ancien club, au sein duquel il a joué entre 2006 et 2014, a été condamné à lui verser la somme qu'il réclamait, soit 568 000 euros. Un verdict rendu un mois après la clôture d'une autre affaire judiciaire mêlant l'international français, celle de la "sextape". Le litige entre l'OM et Mathieu Valbuena remontait au mercato estival de 2014 : pour rejoindre le club du Dynamo Moscou, le footballeur avait dû changer d'agent et quitter Christophe Hutteau. Un accord avait été passé afin que le manager touche une indemnité de 568 000 euros de la part du sportif, sauf que ce dernier avait refusé de lui verser. Christophe Hutteau avait alors fait saisir la Porsche de son ancien client et dans le même temps, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence avait ordonné à Mathieu Valbuena de verser l'argent. Chose qu'il avait finalement faite en juin 2015. Si l'ex-Bleu refusait de payer son ancien manager, c'est parce qu'il affirmait qu'un arrangement avait été fait au moment de son transfert au Dynamo Moscou pour que l'OM paie la fameuse indemnité. L'avocat de Mathieu Valbuena avait même demandé confirmation par mail à Vincent Labrune, le président du club de l'époque. Mail auquel ce dernier avait répondu à l'affirmative et pourtant, le club refusait de payer le manager Christophe Hutteau. C'est pour cette raison que Mathieu Valbuena avait traîné en justice son ancien club et, en juin 2018, les prud'hommes de Marseille avaient condamné l'OM a verser les 568 000 euros au sportif. Le 10 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc confirmé le jugement qui avait été rendu en première instance. En plus, le club de la citée phocéenne doit verser 5000 euros de dommages-intérêts et 2500 euros pour rembourser les frais de justice. Les démêlés judiciaires de Mathieu Valbuena semblent enfin derrière lui, après le récent verdict rendu dans "l'affaire de la sextape", auquel était notamment mêlé son ancien copain en Equipe de France, Karim Benzema.