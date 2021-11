Karim Benzema imperturbable : sa réponse après sa condamnation dans l'affaire de la sextape

Si certains pensaient que le retour de Karim Benzema avec les Bleus, juste avant l'Euro 2021, signifiait la fin des problèmes pour le joueur du Real Madrid en France, ils se trompaient lourdement. Encore embourbé dans l'affaire de la sextape, dont la victime est son ancien partenaire en équipe nationale Mathieu Valbuena, le joueur de 33 ans a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Versailles et condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Un verdict auquel ses avocats ne s'attendaient visiblement pas, puisqu'ils ont rapidement indiqué que le joueur allait faire appel.

Absent lors du procès et lors du verdict énoncé hier, Karim Benzema a peut être payé son absence lors du procès comme l'ont fait entendre ses avocats. Très pris par sa carrière professionnelle en Espagne et avec les Bleus de Didier Deschamps, le natif de Lyon était en Moldavie hier soir avec son club pour un match de coupe d'Europe. Facile vainqueur avec 3-0, l'attaquant y est allé de son but, poursuivant son incroyable saison qui pourrait prochainement le voir soulever le Ballon d'or. Après le match, il a publié une belle photo sur son compte Instagram qui contient une petite référence à cette journée pour le moins mouvementée...

Sur la photo mise en ligne hier soir, on voit Karim Benzema les bras tendus et célébrant son but. En commentaire il écrit en anglais : "Rester concentré sur ce que j'aime le plus...", c'est à dire le football. Une réponse directe à tous ceux qui pourraient penser que le grand copain de Kylian Mbappé est ébranlé par sa condamnation. Une attitude partagée par ses fans puisqu'ils sont plus de 625 000 à avoir liké la photo.