Diaporama Karim Benzema imperturbable : sa réponse après sa condamnation dans l'affaire de la sextape

Karim Benzema et Mathieu Valbuena : France vs Bresil - match amical.

Maîtres Antoine Vey et Sylvain Cormier (avocats de K. Benzema) - Sorties du délibéré dans l'affaire de la " sextape de Valbuena ". Karim Benzema a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75000 euros d'amende, étant reconnu coupable de complicité de tentative de chantage de M. Valbuena. Ses avocats ont indiqué qu'ils feront appel et que la sévérité du jugement est sans doute liée à son absence durant toute l'audience (pour des raisons professionnelles selon ses avocats). K.Benzema sera bien présent durant l'audience d'appel - Tribunal judiciaire de Versailles - Versailles, France - 24 novembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage