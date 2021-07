Mathilde Seigner en couple avec Mathieu Petit : elle l'a dragué de façon très cash

Certains timides maladifs mettent parfois des années avant de déclarer leur flamme. Loin d'être une paranoïaque de la drague,Mathilde Seigner a envoyé d'immenses signaux à son compagnon Mathieu Petit lors de leur toute première rencontre. C'était en 2006, sur le tournage du film Trois amis. Lui travaillait alors comme technicien.

"À la caméra, il y avait ce bel homme, beau gosse un peu grisonnant. J'ai attendu la fin du tournage. C'est moi qui l'ai un peu dragué parce qu'il était technicien et moi vedette... J'ai fait mine de trinquer avec tous les techniciens et puis lui j'ai dû lui dire 'chambre 112'", avait-elle raconté lors d'une interview à 50'Inside (TF1). Mathieu Petit semble avoir trouvé sa chambre sans trop de peine. "C'est le coup de foudre et puis je me retrouve enceinte. Et je garde cet enfant", avait-elle ajouté. Des années après, les deux professionnels du milieu forment toujours un couple solide.

Leur recette du bonheur : mieux se manquer pour mieux se retrouver. Depuis quelques années, Mathilde Seigner et son mari Mathieu vivent séparément. Un rythme qui leur va comme un gant. "Je ne suis pas trop pour déjeuner et dîner tous les jours ensemble. Pour autant, Mathieu reste mon homme. Avec Mathieu, nous vivons ensemble, mais de manière différente. Et je trouve ça très joli", confiait-elle lors du même entretien.

Très discrets au sujet de leur vie de famille, Mathilde Seigner et Mathieu Petit restent très évasifs lorsqu'il s'agit de parler de leur fils Louis (14 ans), un adolescent "plutôt geek". "C'est l'époque. Tous les jeunes sont branchés sur leurs jeux vidéo, comme Fortnite, ils ne lisent pas tellement ou en tout cas moins que nous à leur âge. Mais, je fais un peu la vieille qui parle !", confiait-elle à Gala.