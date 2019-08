Mathilde Seigner vue par son "mari" : une maman trop cool selon Mathieu Petit

A l'affiche de la série événement Le temps est assassin inspirée du polar de Michel de Bussi, Mathilde Seigner (51 ans) incarnera le personnage de Clotilde aux côtés de Jenifer Bartoli et de Caterina Murino. Interviewée par le magazine Télé 7 Jours, dont elle fait la couverture, l'actrice d'ordinaire très réservée, se confie sur sa vie privée, sa famille et sur son compagnon Mathieu Petit. Parents de Louis né en 2007, l'actrice du film Mariages avoue être une maman cool. Elle explique : "Mon mari, Mathieu Petit, vous dirait que je cède trop. Mais il peut aussi m'arriver d'engueuler mon fils. C'est alors extrêmement fort et absolument grotesque, puisque avant, je lui avais tout passé..." "Mari" ? Preuve d'une complicité extrêmement forte ou réel engagement (tenu secret) avec son chéri ? Mystère...

2006 : Le coup de foudre

Amoureux depuis plus de dix ans, Mathieu partage la vie de la comédienne depuis 2006. Cette année là, ils se rencontrent sur le tournage du film Trois Amis et c'est le coup de foudre. Il est cadreur et elle en est vedette. Sans détours, Mathilde fait le premier pas et drague cet homme encore impressionné par la prestance et la forte personnalité de l'actrice.

2007 : Naissance de leur fils Louis

Un an plus tard naît leur fils Louis. Elle raconte à Télé 7 Jours : "Louis est assez fier de sa mère. Il me lance, parfois : 'Tu as vu maman, ils t'ont reconnue !"" Ancienne amie de Johnny Hallyday, l'actrice avoue également que le Taulier lui manque terriblement, à elle mais aussi à son fils. Elle évoque avec nostalgie tous ces moments de bonheur passés partagés avec l'époux de Laeticia Hallyday. Ce qui lui manque le plus ? "Les longs dîners dans sa maison de Marnes-la-Coquette. Johnny avait toujours un petit cadeau pour mon fils, qu'il a vu naître. Il était si attentionné et généreux envers les siens ! Il me manque, comme il manque à beaucoup de Français..."

L'intégralité de l'interview de Mathilde Seigner est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 31 août au 6 septembre 2019.