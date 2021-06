Mathilde Seigner maman : rares confidences sur Louis, son fils de 14 ans "très secret"

N'allait pas croire, non plus, qu'elle couve un peu trop son enfant. Pendant le confinement de l'année 2020, Mathilde Seigner avait carrément fait le choix de vivre seule... et avait découvert qu'elle aimait avoir un quotidien différent de celui de ses proches. Son compagnon, Mathieu Petit, s'était installé dans une autre demeure située à Briançon et Louis avait rejoint papa au bout d'un mois - qu'il avait partagé avec sa mère. "On le faisait travailler, mais comme nous venions de déménager, il n'avait qu'une chose en tête : sa nouvelle chambre", racontait-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Loin des yeux... mais c'est tout.

Retrouvez l'interview de Mathilde Seigner et Josiane Balasko dans le magazine Télé Poche, n° 2888 du 14 juin 2021.