Mathilde Seigner en couple avec Mathieu Petit : son compagnon présent pour la soutenir dans le deuil

Depuis 2006, Mathieu Petit est le compagnon mais aussi l'ange gardien de Mathilde Seigner. Parents d'un petit Louis (né le 10 août 2007), l'actrice et le caméraman se soutiennent et s'épaulent dans les moments durs de la vie. Ce fut le cas le 30 avril 2021 lorsque Mathilde s'est rendue aux funérailles de son ami Yves Rénier, mort à 78 ans quelques jours plus tôt d'un malaise cardiaque. Très présent pendant toute la cérémonie, Mathieu est resté proche de sa compagne qui était particulièrement touchée par la mort de l'acteur et réalisateur de 78 ans.

Interviewée par Le Parisien, l'actrice du film Camping confie : "On se connaissait depuis vingt-cinq ans. Je ne me rappelle même plus comment on s'est rencontrés, sûrement avec le clan Hallyday. Il faisait partie de la bande de Johnny". Avec les années, Yves était d'ailleurs devenu pour elle "comme quelqu'un de [s]a famille". Déjà bouleversée par le décès de son papa il y a quelques mois, Mathilde a dû affronter la mort d'Yves mais a pu compter sur la présence protectrice de Mathieu. Pour rappel, son père Jean-Louis Seigner, est mort en août 2020 alors qu'il se trouvait chez lui, à Trouville-sur-Mer. A 79 ans, il avait succombé à un AVC.

"Mon père [Jean-Louis, ndlr] est mort il y a neuf mois au même âge. Yves adorait mon père, donc la première chose que j'ai dite [en apprenant la nouvelle], c'est : 'il a rejoint papa'. C'était une des personnes les plus importantes de ma vie" explique l'actrice de 53 ans avant d'ajouter Yves et moi, c'est une histoire un peu particulière. On était amis depuis des années, on avait toute une bande de potes, on faisait des dîners, on partait en vacances ensemble. On était très liés." Une perte immense pour Mathilde qui peut néanmoins toujours compter sur son précieux Mathieu.