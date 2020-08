Mathilde Seigner, la mort de son père : son ex Fabien Onteniente ému

En effet, le défunt Jean-Louis Seigner, photographe de métier, a été un temps le beau-père du réalisateur puisqu'il a fréquenté Mathilde Seigner. Une relation très courte à tel point que la comédienne de Camping - film tourné par Fabien Onteniente - déclarait à Gala, en 2009, concernant ce projet avec son ex : "Plutôt d'ex, je préfère parler d'amitié amoureuse. Et j'ai toujours gardé mes vieux copains. Fabien, Antoine Duléry, Laurent Olmédo, je les considère comme mes frères. Ils viennent dîner, ils adorent Mathieu [son compagnon et père de son fils, NDLR]... Fabien est avec une fille géniale. On a tous des enfants, on fait des bouffes ensemble..."

Ici Paris a relaté que Jean-Louis Seigner "aurait été pris d'un malaise, victime d'un AVC foudroyant". Malgré l'intervention rapide des secours qui ont tout tenté pour le réanimer, il a succombé. "D'après ses proches, il était en bonne santé. Rien ne laissait présager qu'il s'éteindrait de façon si soudaine", a ajouté le magazine.