Obsèques d'Yves Rénier : Jean-Luc Reichmann accablé, Véronique Genest et Mathilde Seigner présentes

L'heure est venue de faire ses adieux. Ce vendredi 30 avril, à Neuilly-sur-Seine, famille et amis étaient soudés lors des obsèques d'Yves Rénier. Autour de sa veuve Karin et des quatre enfants du comédien, Jean-Luc Reichmann, Véronique Genest et Paul Belmondo étaient présents.

