Mathilde Seigner en couple avec Mathieu Petit : qui est son compagnon ?

En 2006, Mathilde Seigner rencontre pour la première fois l'homme de sa vie : Mathieu Petit. En plein tournage du film Trois amis avec Kad Merad et Philippe Noiret, la jeune femme tombe immédiatement sous le charme de ce caméraman charismatique aux yeux bleus. Interviewée dans l'émission 50 Mn Inside en 2017, elle révélait les dessous de cette histoire d'amour pas comme les autres. "À la caméra, il y avait ce bel homme, beau gosse un peu grisonnant. (...) J'ai attendu la fin du tournage. C'est moi qui l'ai un peu dragué parce qu'il était technicien et moi vedette... J'ai fait mine de trinquer avec tous les techniciens et puis lui j'ai dû lui dire "chambre 112". C'est le coup de foudre et puis je me retrouve enceinte. Et je garde cet enfant."

C'est un papa merveilleux

De leur amour naît Louis né le 10 août 2007. "C'est un papa merveilleux et, en plus, très talentueux" confiait-elle en 2019. Femme de caractère, l'actrice est bien déterminée à ne pas laisser entrer la routine dans sa vie de couple. Son secret ? Que chacun garde sa liberté et son jardin secret.

"Je ne crois plus au quotidien à deux" indiquait Mathilde à Gala en juillet 2019, "Il faut continuer de s'aimer, mais en vivant séparés. Je vais sans doute me faire des ennemis en disant cela. Mes parents ne peuvent pas comprendre ça, par exemple. Ils sont fusionnels depuis soixante ans. Ils se sont rencontrés à 20 ans et vivent collés-collés. C'est merveilleux, mais ça n'était pas mon truc."

Complémentaires et complices, les amoureux ont aujourd'hui adopté un style de vie bien loin des conventions ordinaires. Elle expliquait : "Je ne suis pas trop pour déjeuner et dîner tous les jours ensemble. Pour autant, Mathieu reste mon homme. Avec Mathieu, nous vivons ensemble, mais de manière différente. Et je trouve ça très joli." Un modèle de couple loin des traditions mais qui fonctionne à merveille depuis près de 14 ans.