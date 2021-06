Mathilde Seigner : Pourquoi elle ne veut plus jouer dans les suites de "Camping"

Elle a interprété Sophie Gatineau, en 2006 et 2009, auprès de Franck Dubosc dans la saga des films "Camping", de Fabien Onteniente. Une chose est sûre, on ne l'y reprendra plus...

Le 16 juin 2021, Josiane Balasko et Mathilde Seigner effectuent un retour fracassant au cinéma. Les spectateurs amateurs de comédies françaises vont être aux anges ! Le réalisateur Eric Lavaine offre une suite à son film, Retour chez ma mère, intitulé Un tour chez ma fille, dans lequel on retrouve le duo d'actrices. Chacune à sa manière a marqué l'Histoire du cinéma en participant à une saga. L'une avec trois volets des Bronzés, l'autre en vacances au Camping des Flots bleus à deux reprises... mais pas plus. Peut-on envisager une suite à ces célèbres trilogies ? "Il faudrait qu'on se dépêche quand même, explique Josiane Balasko à Télépro. Il n'y a pas de projet, il faut réussir à réunir tout le monde." Quant à Mathilde Seigner, elle semble un peu moins positive à l'idée de retrouver les blagues grasses de Franck Dubosc. "Le Splendid, ce n'est pas pareil que Camping, dénonce-t-elle. Camping, pour moi, c'est non. Je n'ai pas fait le 3. Cela ne reviendra jamais avec moi, ça s'épuise à mort."

Le 22 décembre 2020, Claude Brasseur, inoubliable interprète de Jacky Pic, est disparu à l'âge de 65 ans "dans la paix et la sérénité entouré des siens". Mathilde Seigner, qui l'avait côtoyé en tournant pour Fabien Onteniente, se disait triste mais pas surprise. "Je savais qu'il était vraiment très mal en point, affirmait-elle sur RTL. Je ne suis pas du tout étonnée de sa disparition. Claude c'est quelqu'un qui a eu une belle vie. J'ai le sentiment que c'est une génération, moi qui ai perdu mon papa récemment, qui en avait aussi marre de cette époque aujourd'hui et je les comprends et j'ai envie de dire qu'ils sont mieux là où ils sont en fait." Concernant Camping, a priori, pas de soucis à se faire. En mars 2021, Franck Dubosc a assuré à Télé Loisirs qu'il ne s'interdisait pas une suite mais qu'il fallait savoir s'arrêter sans se montrer trop gourmand. Le quatrième volet ne devrait pas voir le jour de sitôt... Retrouvez l'interview de Josiane Balasko et Mathilde Seigner sur le site de Télépro.