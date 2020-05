Les Bronzés : Le triste destin du club de vacances du film...

Si la popularité du film sorti en 1978 a rapidement attiré de nombreux touristes dans ce club de bord de mer, l'ambiance a depuis radicalement changé : "Le Club est à l'abandon, le pont est délabré, la piscine ensablée à cause de l'érosion, les déchets et la végétation ont envahi le site fermé en 2005, les crises politiques successives ont fait chuter le tourisme en Côte d'Ivoire", avait rapporté France Info. Une terrible perte pour les habitants de la région : "Depuis la fermeture, beaucoup de personnes sont parties au chômage et n'ont pas retrouvé de boulot. Des centaines de personnes étaient employées ici. Et il n'y a plus aucun touriste", avait ajouté Thomas Touma, qui y avait travaillé en tant qu'animateur pendant près de 6 ans.

Un projet de rénovation pour transformer le club en résidence de maisons de location est en discussion depuis plusieurs années.