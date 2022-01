Mathilde Seigner lassée : l'actrice s'accorde une très grosse pause...

Elle est actuellement sur tous les fronts. Le 20 janvier 2022, TF1 diffusera le premier épisode de la série Une si longue nuit. Celle qui incarne Isabelle, l'avocate du programme, c'est Mathilde Seigner. Mais la comédienne de 53 ans a d'autres tours dans son chapeau puisqu'elle sera également, prochainement, à l'affiche du téléfilm L'Enfant des justes, qu'elle a tourné pour France Télévisions, et du film Choeur de rockers, d'Ida Techer et Luc Bricault, le 26 octobre prochain.

J'avais de belles propositions, mais je les ai déclinées

Après l'effort, Mathilde Seigner mérite bien un peu de réconfort. C'est pourquoi elle a prévu plusieurs mois sans activité dans son agenda. "C'est volontaire, assure-t-elle dans le magazine Nous Deux. J'avais de belles propositions, mais je les ai déclinées. Je me suis acheté une maison dans le Sud. Je vais en profiter, l'aménager et tout simplement vivre. Je vais remonter à cheval. J'avais un peu arrêté parce que mon travail était extrêmement accaparant. Faire des pauses permet de retrouver 'l'envie d'avoir envie', comme disait mon ami Johnny. Parce que, quand on enchaîne, on fait des choses moyennes aussi, et je souhaite faire des choses vraiment bien."

J'en ai assez de la comédie

C'est l'occasion, pour l'actrice, de profiter de la vie, de son compagnon Mathieu Petit et de leur fils Louis - 14 ans - mais aussi d'envisager des choses qui lui correspondent davantage. Connue pour de nombreux rôles comiques, dont celui de Sophie Gatineau dans les deux premiers volets de la saga Camping, la grande amie d'Yves Rénier a choisi de se tourner vers des projets plus sérieux, moins sujets à la rigolade. "J'en ai assez de la comédie, d'une manière générale, ajoute Mathilde Seigner. C'est moins mon truc aujourd'hui. J'ai envie de me tourner vers des choses plus dramatiques. Les comédies, c'est plus aléatoire, parce qu'une comédie ratée, c'est effrayant. Un drame pas très bon, c'est moins grave..."

Retrouvez l'interview de Mathilde Seigner dans le magazine Nous Deux, n°3890 du 18 janvier 2022.