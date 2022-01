Mathilde Seigner amoureuse de Mathieu : pourquoi ils ne vivent pas ensemble

Depuis leur rencontre en 2006, Mathilde Seigner et Mathieu Petit ne se sont jamais quittés. Parents d'un garçon prénommé Louis, les amoureux ont décidé de ne pas vivre sous le même toit contrairement aux couples "traditionnels". Une volonté totalement assumée pour l'actrice du film Camping qui révélait auprès des journalistes de Gala ne plus du tout croire "au quotidien à deux". Après plusieurs ruptures douloureuses, elle confiait avoir adopté une nouvelle vision du couple. "Il faut continuer de s'aimer, mais en vivant séparés." a-t-elle expliqué.

C'est un peu compliqué

Une recette qui semble marcher pour l'actrice et son compagnon qui sont amoureux depuis près de quinze ans. Si elle reconnaît avec humour que ses parents ne comprennent pas du tout son mode de vie, elle admet également que celui-ci peut également être compliqué pour leur fils Louis. "C'est un peu compliqué de lui faire comprendre, mais au final, je suis sûre que tous les enfants sont contents de voir leurs parents heureux de se retrouver, plutôt que d'être ensemble 24h sur 24 et de s'engueuler. Je ne suis pas trop pour déjeuner et dîner tous les jours ensemble. Pour autant, Mathieu reste mon homme." avait confié l'ex de Laurent Gerra.

Pour rappel, Mathilde Seigner et Mathieu Petit se sont rencontrés en 2006 lors du tournage du film Trois Amis. Technicien, l'homme avait séduit l'actrice grâce à ses beaux yeux clairs comme elle l'avait confié à 50'Inside (TF1). Sûre d'elle, c'est Mathilde qui avait fait le premier pas en lui indiquant son numéro de chambre d'hôtel ! Impressionné par la détermination de la jolie blonde, l'homme n'avait alors pas hésité une seconde à la rejoindre. Rapidement après leur rencontre, la fille d'Aline Ponelle et de Jean-Louis Seigner tombe enceinte. "C'est le coup de foudre et puis je me retrouve enceinte. Et je garde cet enfant" révélait-elle, se remémorant le passé avec beaucoup de tendresse.