Mathilde Seigner maman : confidences sur son fils Louis... qui ne lui ressemble pas du tout !

C'est dans une nouvelle minisérie que Mathilde Seigner fait son retour sur le petit écran en ce début d'année. Le 20 janvier 2021 sur TF1, la comédienne sera à l'affiche d'Une si longue nuit, programme dans lequel elle interprète le personnage d'Isabelle Courville, une avocate qui défend un jeune client accusé d'un crime dont il dit n'avoir aucun souvenir. En pleine tournée promotion, l'actrice a accordé de nouvelles interviews et s'est laissée aller à quelques confidences sur sa vie de famille avec son compagnon de longue date Mathieu Petit et leur fils Louis, 14 ans.

Auprès de Télé 7 Jours, Mathilde Seigner a confié ne pas être "très douée pour le couple, en général", même si cela fait déjà 15 ans qu'elle vit - séparée physiquement - avec son compagnon caméraman. "C'est un vrai métier d'être une femme 'au foyer', comédienne de surcroît, de gérer ses fragilités, son métier, la pression, son enfant... Rien n'est acquis, ni d'être épouse, ni d'être mère, il n'y a pas d'évidence", ajoute celle qui s'apprête à fêter ses 54 ans.

La comédienne poursuit alors en citant son cher ami Yves Renier, qui lui a dit : "Quand un enfant naît, on signe en bas d'un papier : angoisse à vie." Une citation on ne peut plus vraie pour Mathilde Seigner : "On a tout le temps peur pour son enfant. Si le mien a dix minutes de retard, il y a tout un scénario qui se met en route dans ma tête. Surtout à notre époque... Mais il faut accepter que son enfant soit un individu à part entière et qu'il nous échappe. S'il va bien, c'est le plus important." Un constat qu'elle tire également auprès de Télé-Loisirs : "Un enfant est un individu à part entière, il peut se mettre à faire des conneries, à changer du tout au tout", a-t-elle ajouté. Un individu à part entière qui, semble-t-il, est loin d'être une copie de sa célèbre maman : "Combien de fois je me suis dit qu'il ne me ressemblait pas !"