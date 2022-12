Mathilde Seigner "senior" à 54 ans, elle assume pleinement : "J'en suis une !"

Rares sont les comédiennes dans le cinéma à assumer leur âge, leur statut et à accepter le temps qui passe. Mathilde Seigner fait pourtant partie du petit nombre pour qui les printemps accumulés au compteur ne sont pas vraiment un problème. Le 28 décembre prochain, elle sera à l'affiche de Choeur de rockers, l'histoire charmante d'un groupe de seniors dont la prof de chant, incarnée par Mathilde Seigner donc, va découvrir une véritable énergie débordante chez ses élèves du troisième âge. La chorale va se transformer en interprétation rock'n'roll. Un rôle qui a beaucoup plu à la comédienne de 54 ans.

"C'est l'histoire vraie des Salt and Pepper, cette chorale d'une trentaine de seniors, qui a décidé en 2010 de chanter du rock, déclare-t-elle dans les pages de Télé 7 Jours. C'est un vrai conte de fées ! Ils ont signé avec une maison de disques, ils ont enregistré un album et ils sont toujours en tournée. [...] Je trouve que le film valorise les seniors. A 54 ans, j'en suis une ! Il n'y a pas d'âge pour changer de vie, tomber amoureux et être rock !" La cinquantaine, Mathilde Seigner l'assume donc pleinement et n'a pas honte de dire qu'elle a déjà tenté de contrer les effets du temps.

J'ai peur des piqûres

En 2019 dans Paris Match, c'est une Mathilde Seigner franche et sans complexe qui révélait avoir déjà eu recours à quelques modifications physiques : "Je fais de petites choses pour essayer d'arrêter le temps, des massages manuels du visage et un peu de laser, mais j'ai peur des piqûres et je confirme que les injections pour la ride du lion, ça ne tient pas !" Si elle est contre de plus importants changements, elle ne met pas une telle intervention à tout jamais de côté : "Je dis aujourd'hui que je ne ferai jamais de lifting, mais je changerai peut-être d'avis dans dix ans."

Désormais, Mathilde Seigner est plus posée. Après une année à mettre sa carrière entre parenthèses, l'actrice revient plus en forme que jamais : "Je suis née rebelle, j'ai vécu rebelle et je mourrai rebelle. Ce qui m'a calmée, c'est d'avoir mis ma vie professionnelle sur pause, poursuit-elle dans Télé 7 Jours. Souffler, voir grandir mon fils, m'a fait beaucoup de bien." Il est peut-être là le secret de la jeunesse éternelle !