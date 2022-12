Mathilde Seigner a tout plaqué : Nouvelle vie dans le sud et achat d'une belle maison, ses confidences sans filtre

Mathilde Seigner n'a pas perdu son franc-parler, mais à l'aube de ses 55 ans, l'actrice avoue s'être mise en retrait des feux de la rampe. Pas tout à fait puisqu'on la retrouve ce 28 décembre à l'affiche du film Choeur de rockers, mais elle a clairement pris ses distances avec l'univers du cinéma. D'ailleurs, elle n'habite pas à Paris et explique comment sa vie au vert lui fait du bien dans le portrait de la semaine de Sept à Huit le 11 décembre 2022.

En parlant de l'héroïne qu'elle incarne dans Choeur de rockers, proche des vraies gens et pas des bien-pensants, Mathilde Seigner explique qu'elle partage le sentiment de personnage : "Oui, j'adore les vrais gens. D'ailleurs en vieillissant, je vois de moins en moins de gens de mon milieu. Comme je me suis achetée une nouvelle maison dans le Sud, je me suis fait tout un groupe d'amis dans le Sud que j'adore. Je me sens bien avec ses gens. Ça m'aère le cerveau." Loin de Paris, elle s'épanouit pour le mieux comme d'autres, tels que Pierre Niney installé loin de la frénésie de la capitale avec sa famille.

Lassée par l'actualité

Dans son havre de paix dans le sud de la France, Mathilde Seigner a pu observer de loin une polémique en particulier, celle qui a frappé sa grande soeur, interviewée par Sept à Huit il y a quelques semaines à propos de son livre autobiographique Une vie incendiée dans lequel elle parle des accusations à l'encontre de son mari Roman Polanski. La journaliste Audrey Crespo-Mara a d'ailleurs peut-être tenté de faire une allusion en voulant faire débattre son invitée sur la libération de la parole des femmes, sous-entendu le mouvement #MeToo qui n'a pas épargné son beau-frère cinéaste. Elle répondra tout simplement : "Oui c'est bien, mais il faut pas de dérives."

Au cours de son portrait, elle évoque son fils de 15 ans - né de son couple avec le cadreur Mathieu Petit -, qui porte le prénom de son illustre grand-père qu'elle adorait, le comédien Louis Seigner. Un garçon qu'elle décrit comme très mature : "Il n'a pas le même point de vue, il est d'une autre génération." Elle acquiesce en disant que les discussions doivent être animées chez les Seigner ! Un grand garçon qu'elle a eu envie de voir grandir, ce qui explique sa volonté de s'éloigner du 7e art mais ce n'est pas la seule raison. La mort brutale de son père Jean-Louis Seigner en 2020 lui a montré l'importance de passer du temps avec les siens. "Ça aussi ça calme et relativise bien les autres coups qu'on peut prendre", explique celle qui, par son franc-parler, suscite des réactions fortes.

Prête pour la retraite ?

Mathilde Seigner, bien dans son Sud avec sa famille et ses amis, est-elle prête à prendre une retraite anticipée ? "J'ai très sincèrement encore besoin de gagner ma vie", explique-t-elle en toute honnêteté, mais précise que tourner ne lui manque pas. "Le piège de cette pause, c'est qu'on n'a plus envie de retravailler du tout", dit-elle. Une décision qui va attrister les fans de cette comédienne très populaire.